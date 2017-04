MHK spilte for serietittelen

Kampen Molde Elite - Skrim Kongsberg endte 21 - 24. Rbnett kommer snart med sak fra kampen.

Kampen fulgt via Norges Håndballforbund sine nettsider.

Før kampen var situasjonen slik:

I dag spiller «Håndballjentan» sin siste kamp for sesongen, når Skrim Kongsberg gjester Idrettens Hus. Molde sikret opprykk til eliteserien da de slo Fredrikstad sist helg.

Fredrikstad ligger to poeng bak Molde, og innehar foreløpig den siste opprykksplassen, mens Skrim Kongsberg er på kvalik-plassen. Ettersom de bare er to poeng bak Fredrikstad, har de fortsatt en teoretisk mulighet for å rykke opp dersom de vinner, samtidig som Fredrikstad taper.

FRIHELG Et lag for framtida «Lokale forbilder er viktig. Ikke bare for Molde, men også for klubbene rundt.»

Molde sikrer tittelen i 1. divisjon dersom de tar poeng mot Skrim. Dersom Fredrikstad ikke slår Viking, er Molde vinner av 1. divisjon uansett resultat i Idrettens Hus lørdag.

Det er gratis inngang for alle i Idrettens Hus lørdag, og det er ventet mye folk på tribunene for å hylle jentene etter årets siste kamp.