MHK Elite vurderer trøndersk stortalent

Molde HK Elite har kontaktet 3. divisjonsklubben Melhus/Gimse om deres talentfulle 16-åring Marie Kristine Rokkones Hansen. Det skriver Trønderbladet (krever innlogging).

– Det er ganske kult vil jeg si. Jeg har ikke tatt så mye stilling til det ennå, men det er en mulighet, sier spilleren til avisa.

Sportslig leder i MHK Elite, Carl Henrik Indbjør, bekrefter overfor avisa at de har kontaktet Melhus/Gimse om spilleren, og at de vil kontakte Rokkones Hansen i løpet av kort tid.

– Marie er en kjempespennende spiller som vi har visst om ei stund, sier Indbjør som legger til at de har en av Skandinavias beste spillerutviklere som tør å satse ungt i trener Magnus Johansson.

Spilleren selv innrømmer at det vil være et vanskelig valg om det eventuelt skulle komme et tilbud fra Molde.

– Jeg har en flink trener og er i et veldig bra miljø her. Det er et vanskelig valg, sier hun til Trønderbladet.

Melhus/Gimse-trener Jan Erik Wiedemann håper å beholde 16-åringen i en sesong til.

– Det vil ikke være noe lurt å flytte for seg selv til en annen del av landet og være et andrevalg til en klubb som kanskje kjemper for å overleve. De forespørslene som kommer nå, de kommer også neste år. Det er bare risiko å skynde seg, sier han til Trønderbladet.