Best i Norge etter 1,5 år med trening

MOLDE: – Det var veldig kjekt. Jeg var i en boble hele helga. Den første kampen vant jeg på poeng, den andre på dommeravgjørelse, sier Jenny Margrethe Lyngstad, syttenåringen som 25. mars kjempet seg til gull i karate-NM i Bærum.

Imponert trener

Jenny Margrethe Lyngstad har drevet med karate i bare halvannet år. I karate-NM deltok hun i klassen fullkontakt jenter 15-17 under 60 kilo. Det var tre andre utøvere.

– Det er viktig å merke seg at klubbene kun sender de beste. Nivået er høyt. Utøverne hun møtte har trent i minimum seks år. Det gjør seieren desto mer imponerende, sier trener Stephan Pedersen.

– Må tåle en trøkk

Jenny Margrethe ble med i Molde Kampsportakademi høsten 2015, og heiv seg like godt på både Kyokushinkai Karate, mixed martial art (MMA) og kickboksing.

Hun knyter fortsatt på seg det første, hvite beltet på karatedrakta, sjøl om hun for lengst kunne vært klar for gradering og nye beltefarger.

– Jeg har aldri gradert meg. Det har vært fightinga som har vært artig. Jeg digger det jeg driver med, sier Jenny Margrethe.

– Hvorfor vinner du?

– Klubben legger opp til mye kamptrening, og jeg trener 5-6 ganger i uka, hvorav noe er egentrening. Jeg går mot store, sterke mannfolk. Det gjør at jeg takler motstand. For å bli god må man tåle en trøkk og gjøre en innsats, sier hun.

Kontroll

Blant trenerne i klubben trekker Jenny Margrethe fram Stephan Pedersen og Marius Gjendemsjø som ekstra viktige støttespillere. Pedersen har vært trener i mange år, i tillegg til at han har vært utøver på proff- og amatørnivå.

– Jenny Margrethe er et unikt talent, som fra dag én har vist at hun er villig til å legge ned mye arbeid i idretten. Om man påpeker en svakhet i repertoaret er hun snar med å rette det opp. Hennes største styrke er at hun har en ro og kontroll få andre utøvere på hennes alder har. Det ligger naturlig for henne. Jeg gleder meg til å følge henne videre, sier Pedersen.

I april skal Jenny Margrethe konkurrere i Kyukushinkai Open i Bergen, i mai blir det Bryne Open. Om hun skal delta på konkurranser på høyere nivå framover sier hun at hun vil vurdere etter hvert.

– Konkurrerer du i kickboksing?

– Nei, ikke ennå. Men jeg har kjempelyst!