Det holdt ikke for Træff

Det ble en svært spennende avslutning på årets serie, som til sist bikket i fordel Bergsøy. Før siste serierunde hadde sunnmøringene en knapp ledelse på fire mål i forhold til Træff. Søndag gjorde begge lagene jobben og vant sine kamper. Træff vant bortekampen mot Elnesvågen 29-40. På hjemmebane i Herøyhallen slo sunnmøringene Langevåg 33-20. Dermed endte både Herøy og Træff med 35 poeng. Herøy er seriemester med best målforskjell. Kun seks mål skilte de to lagene etter at sesongens 22 kamper er unnagjort.

Nå er det sunnmøringene, og ikke Træff, som drar til Tromsø første helga i mai for å spille om retten til opprykk. Træff dominerte i Frænahallen og vant til slutt med 11 mål. Det holdt ikke så lenge Bergsøy vant med 13 mål. Hadde Bergsøy vunnet med sju mål eller mindre, ville situasjonen om kvalik vært motsatt. De innbyrdes oppgjørene i årets sesong var også jevn. Træff og vant tapte mot Bergsøy med to mål.

Nå endte altså Træff på 2. plass, lik poengsum men dårligere målforskjell enn seriemestrene fra Bergsøy. Siste serierunde ble alle kamper gjennomført samtidig og Træff-trener Emil Holden holdt seg løpende orientert om utviklingen i Bergsøyhallen:

- Hva tenker du nå når muligheten for kvalik røk med minst mulig margin

- Det er utrolig bittert, men vi har ikke noen andre enn å sjøl å skylde på. Vi har knølet det til på en måte som gjør at det endte slik. Vi har slitt på keeperplass. Når vi må spille med en utespiller i mål, så blir det vanskelig. Men vi skal ikke skylde på henne. Malene (Pedersen) har gjort en solid sesong. Laget slik det er i dag er ikke godt nok for 2. divisjon, men hadde de blitt opprykk så ville vi ha jobbet med forsterkninger.

- Ville det vært en fordel for håndballbyen med Træff i 2. divisjon dersom Molde Elite rykker opp?

- Definitivt ville det vært en fordel. Ikke minst for Molde Elite. Men slik blir det dessverre ikke, sier en skuffet Emil Holden.

Toppscorer for Træff: Andrea Gjendem (13 mål)

Toppscorer for Elnesvågen: June Engen Dale (14 mål)