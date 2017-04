Stor stemning på hjemmebane

Grytidlig lørdag morgen reiste tornekrattbussen nordover med rundt 50 spente supportere om bord. I timene før kamp har de farget nabobyen blå og hvit. Men selv om årets første serierunde spilles på fremmed gress, legger det ikke lokk på feiringen i Molde. På rekneshuset har Tornekrattet stelt i stand kick-off for å markere seriestart. Der er det planlagt sang og musikk langt inn i de sene nattetimer.

- En kamp vi må vinne

To timer før kampstart hadde Tornekrattets harde kjerne samlet seg på Rekneshuset for fotballquiz. Quizmester Lars Taylor hadde satt sammen en variert quiz til full jubel fra de frammøtte. Selv grugleder han seg til dagens lokaloppgjør. – Seriestart er en dag du bestandig gleder deg til. Men i dag gruer jeg meg litt og. Vi spiller en kamp mot lillebror som vi helst ikke vil tape. Du tør ikke tenke tanken engang, men du vet at det kan skje, sier han.

Taylor har stor tro på at MFK-supporterne som er gjenværende i Molde kommer til å kose seg mye. – Vi må bare akseptere at Kristiansund har en liten stadion. Vi har sendt avgårde 50 supportere, mens vi som er hjemme i Molde får kose oss her. Vi skal samles og heie på guttene våre, sier Taylor.

Har troa

Grete Kvadsheim og Andrea Lode er enig med Taylor. – Vi skal ha det svert. Kjempesvert. Vi skal ha det tørt og godt og være sammen med andre MFK-interesserte, sier Kvadsheim. Hun tror Molde klarer å stå kampen ut. – Jeg tror det kan bli jevnt, men at Molde viser de har blitt et år klokere og har fått mer erfaring, sier hun. Andrea Lode har troa. – Jeg har troa. Punktum.

Kanskje kommer Molde

Arrangementansvarlig Geir Walther Sandvik forteller at kick-offen på Rekneshuset har gått veldig fint til nå. – Det var en bra gjeng som kom innom før avgang, og jeg regner med at lokalene fylles opp til kampstart. Men moldenserne er kjent for å dukke opp ti minutt før avspark. Vi satser på at det kommer så mange som mulig, og at det blir kjempestemning. Beste stemninga i byen!, sier han.

Sandvik ymter også frampå at MFK-spillerne muligens kan ta turen til Rekneshuset i løpet av kvelden.