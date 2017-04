Derfor er KBK - Molde MYE mer enn en fotballkamp

Når avsparket for KBK - Molde gjøres på Kristiansund stadion lørdag kl. 18, er det mye mer som står på spill enn bare seier eller tap i en fotballkamp.

Rivaliseringa mellom de to byene har mange lag, etter ulike konflikter helt tilbake til 1800-tallet.

En video fra Eurosport forsøker å forklare den spesielle bakgrunnen for kveldens byderby for utenforstående. I videoen forteller bla a Jarle Sanden i Molde og Odd W.Williamsen i Kristiansund om den historiske bakgrunnen for rivaliseringa - der jernbanetrasé og sjukehusstrid inngår.

Som tittel har de valgt et sitat fra Williamsen om at det er «morsommere i begravelse i Kristiansund enn bryllup i Molde»

SE VIDEOEN FRA EUROSPORT HER.