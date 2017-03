- Vi skal være partybrems

- Velger utenlandsproffen å vende tilbake til gammelklubben framfor en benketilværelse for tyske Ingolstadt? Det var et av spørsmålene Solskjær måtte bryne seg på foran nærmere 300 MFK-supportere på fredagens Kick-Off. Managerens lure svar kan forstås dithen at en retur til Molde for Håskjold Nyland ville vært en heldig løsning for MFK. Men det var ikke keepersituasjonen som var hovedtema på i Bjørnsonhuset. Derimot ble det en fredagskveld med lun humor, fotballmimring og musikk.

Fotballprat fra scena

Alexander Schau og Thomas Aune fra podcasten ”Fotballklubben” som programledere ledet an den første timen. Ole Gunnar Solskjær var hovedgjest. Og det med god hjelp fra MFK-veteran Ulrich Møller. Skal vi forstå MFK-manageren og den tidligere kapteinen blir det ikke stas å være kristiansunder i Kristiansund på lørdag.

- Vi vinner 3-0 og skal gjøre vårt for at det ikke blir hjemmeparty i Kristiansund. Jobben som festbrems tar vi gjerne, fortalte en opplagt Solskjær kvelden før den spesielle serieåpningen for moldetreneren fra Kristiansund. Mens folk satt hjemme og fulgte Skavlan på tv, vartet MFK opp med sin variant i Bjørnsonhuset. Tung og komplisert fotballprat var det ikke. Derimot ble det mye mimring om alt fra Solskjærs supermål mot Aserbajdsjan, til plastperla som i flere år satt fast i halsen til Ole Gunnar Solskjær. Det var for mer enn tretti år siden.

Skryter av spissene

Oppgulp fra fotballkamerat Kjetil Rekdal, som skal være med og kommentere lørdagens tv-sendte fylkesoppgjør, blir ikke nødvendig, i følge Solskjær. Han tror spissene kommer til å bidra til fest, scoringer og seier mot Kristiansund i serieåpningen.

- Vi har en angrepsrekke som skiller laget vesentlig fra fjorårets. Våre spisser vil bidra til at det blir en god sesong, hvis det går slik Ole Gunnar Solskjær tror. Det er ikke bare Solskjær som tipper 3-0 til bortelaget. Det samme tror Gunnar Eik. Han håper det blir langt hyggeligere å være MFK-supporter i Kristiansund på lørdag sammenlignet situasjonen i Ålesund forrige helg.

Slår RBK

- Jeg var så tullete at jeg tok turen til Ålesund. Vi var ikke så mange som dro, og det var like greit. Jeg skjemmet meg litt som MFK-supporter der og da, men lørdag går det bedre. Jeg har en god følelse før sesongstarten. Jeg tipper seier 3-0 over Kristiansund og sølv til MFK ved sesongslutt, sier Gunnar Eik, en av mange som hadde kledd seg i blått og hvitt som oppladning til lørdagens seriestart. Sesongkort har Eik hatt i flere år, men Kick-Off slik den på Bjørnsonhuset var nytt for den ihuga MFK-supporteren.

Programlederens avslutningshilsning til Solskjær, Møller og MFK-supporterne publikummet lokket fram jubel i salen:

- Viktigst av alt. Dere havner over Rosenborg på tabellen, fortalte Alexander Schau før han overlot scena til Red Hot som for anledning hadde med seg Frank & Tolle som gjesteartister.