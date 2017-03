Se «fotballbad» fra Kristiansund

Arild Stavrum hadde suksess og ble cupmester med Molde som spiller. Han lyktes ikke like godt som trener, og rykket ned i sin første og eneste sesong. Etterpå har han skrevet bøker - og Molde kommer ikke spesielt heldig fra det.

– Det er for jævlig å bo i Molde i femtien uker i året. Så kommer jazzfestivalen, da blir det enda verre, skriver han blant annet.

Fredag kveld er han gjest i «Fotballbadet» med Aage G. Sivertsen i Kristiansund. Du kan se begivenheten direkte i videovinduet øverst i artikkelen fra fredag kl. 20.15.

– Det blir temperatur på Havnekontoret fredags kveld, sier Aage G. Sivertsen som blant annet driver nettestedet KSU.no. Han peker på at fogderistriden aldri har vært større, og eliteseriekampen mot Molde regner han som det største sportsarrangementet gjennom alle tider på Nordmøre.

– Årets vorspiel får man kalle kveldens arrangement. Historiker Odd Williamsen forteller at det er bedre stemning i en begravelse i Kristiansund, enn det er i et bryllup i Molde. Her kommer også legendariske Ole Dukk Opp, Arilds pappa. Dessuten kommer Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum. Han er født i Kristiansund og er søskenbarn med Arild. Åge Hareide alias Johan Øiestad er også på plass.

Streamingen er et samarbeid mellom KSU.no, Tidens Krav, Rbnett og Nettavisen og produseres av Streambird.