Tomrefjord ble for lett

Det unge Tomrefjord-laget kjempet tappert gjennom hele kampen, men divisjonsforskjellen kom etter hvert godt til syne. Spjelkavik spiller i 3. divisjon, Tomrefjord i fjerde.

Etter 14 minutter lå den første ballen i nota bak TIL-keeper Eirik Taklo. Tomrefjord forsvarte seg innbitt gjennom resten av omgangen, men like før pause fikk Spjelkavik mål nummer to etter litt fomlete forsvarsspill.

Spjelkavik la på med to mål til i første del av andre omgang, løpet var kjørt. Men Tomrefjord ga ikke opp, samtidig som Spjelkavik tok det litt roligere. Etter 66 minutter fikk TIL endelig ballen i mål, men det ble annullert for offside.

Det var fart og innsats gjennom en fairspilt kamp, men presisjon og gjennombruddskraft var ikke like sterk hos Tomrefjord som hos motstanderen.

Dette var første gang på årevis at Tomrefjord fikk spille kvalifisering til cupen. Sjøl om det ble tap, mener trener Gunnar Eik at det var en nyttig gjennomkjøring før serien starter.

- Jeg er fornøyd med mye av det spillerne mine viste. Vi er et godt organisert lag, med vi gjør noen personlige feil. Samtidig ser vi divisjonsforskjellen. Vi er for snille i egen boks, samtidig som Spjelkavik var ekstremt effektive denne kvelden, sier Gunnar Eik, som var aktiv spiller forrige gang Tomrefjord spilte kvalifiseringskamp for cupen.

På Spjelkavik-benken var stemningen god. Tor Hogne Aarøy er fornøyd med det han så. Han har sjøl opplevd cupen som taper og vinner.

- Min første cupkamp var i 1999 med Spjelkavik mot Molde. Vi tapte hele 8-1 og jeg ble solgt like etterpå, smiler Tor Helge Aarøy. 10 år seinere ødela han gullfesten for Molde med en svært viktig scoring da AaFK tok sitt første cupgull.