Skadesmell for Tomren

Onsdag fikk Brattvåg-kaptein Simon Tomren (23) beskjed om at han trolig mister hele den kommende sesongen, etter at det ble konstatert at korsbåndet hans er avrevet. Det melder Sunnmørsposten (Plussartikkel).

Skadet

Det var i treningskampen mot Molde 2 på Aker stadion forrige fredag, at fiksdalingen fikk skaden. Brattvåg vant for øvrig kampen 3-1.

– Jeg strakk ut en fot og forsøkte å vinne ballen, men så endte det med en vridning. Umiddelbart skjønte jeg ikke at det var så alvorlig, for det gjorde ikke drepende vondt. Samtidig har jeg aldri hatt mer enn en lårhøne tidligere, så jeg visste vel ikke helt hvordan det skulle kjennes ut, sier Tomren til smp.no.

– Kjedelig beskjed å få

Nå venter altså operasjon og opptrening før han er tilbake på fotballbanen.

– Det er selvfølgelig ganske surt å få den beskjeden rett før seriestarten. Å få vite at resten av sesongen ryker er en kjedelig beskjed å få, sier Tomren til smp.no.

Men han er klar til å bruke den tida det tar for å komme tilbake.

– Langt derifra. Nå gjelder det bare å få gjort unna operasjonen, så skal opptreningen begynne. Det blir en lang opptrening, men det handler bare om vilje og psyke. Det skal ikke bli noe problem, sier han videre.