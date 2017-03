Lillebror Riise vil ikke gi seg med det første

Tidligere Liverpool- og norsk landslagsback, John Arne Riise, offentliggjorde forrige uke at han legger opp som fotballspiller for godt. 36-åringen bestemte seg for det samme 13. juni i fjor etter å ha gitt opp comebacket i hjemklubben Aalesund, men senere var han tilbake på fotballbanen for indiske Chennaiyin.

Nå er det endelige punktumet satt for John Arne, men lillebror Bjørn Helge vil fortsatt kjempe for poeng for hjemklubben når Eliteserien sparkes i gang igjen.

– Jeg har sagt at jeg holder på så lenge kroppen holder. Det er nummer én. Det viktigste er så lenge konkurranseinstinktet, mentaliteten og lysten min er der, sier Bjørn Helge Riise til NTB.

– Jeg skal ha lyst til å spille fotball. Lyst til å konkurrere, fortsetter han.

Toårskontrakt

33-åringen har en toårskontrakt med Aalesund, og den planlegger han å fullføre. Selv om han sier at han skal ta en avgjørelse deretter, er det grunn til å tro at lillebror Riise kan få en god sesong, selv om han nærmer seg midten av 30-årene.

– Fysisk så er testresultatene mine bedre enn for flere år siden. Holder jeg meg skadefri, som jeg er flink til å gjøre, kan det bli bra, men det kreves mer jo eldre man blir, sier Riise.

– Er det en gulrot å vise at du duger også?

– Selvfølgelig. Jeg legger prestisje i absolutt alt jeg gjør. Det er det som gjør at jeg føler at jeg kan fortsette å spille. Jeg hater å tape på trening og jeg hater å tape i Playstation, smiler sunnmøringen.

Knuste Molde i generalprøven

Aalesund endte som nummer ni i Eliteserien forrige sesong. En sterk høstsesong la grunnlaget. Sunnmøringene avsluttet sesongen med ni strake kamper uten tap. Sju av dem endte med seier.

– Vi fikk en veldig bra høstsesong i fjor. Heldigvis, for det ga guttene masse selvtillit. Da fikk de se at de faktisk er gode fotballspillere. Det skal vi bygge videre på, lover Riise.

Aalesund sendte også ut et kraftig varsku i generalprøven mot Molde i helgen. AaFK ga seg ikke før det sto 5–1 mot Ole Gunnar Solskjærs menn.

– Nå hadde vi en kjempegod treningskamp mot Molde, som igjen viser at toppnivået vårt er veldig bra. Det er bunnivået som må heves. Klarer vi å heve det, og ikke ha for mange dårlige kamper, så kan det bli veldig bra, sier Aalesunds kaptein, før han fortsetter:

– Men vi er avhengig av absolutt alle. Vi er ikke et, misforstå meg rett, et lag som Rosenborg, som kan en dårlig dag og fremdeles ha et par spillere som er på og likevel vinne. Vi er avhengig av at alle er på. Så har vi da noen som kan score mål ut av intet, men jeg tror uansett at når vi er på vårt beste, så kan vi bli veldig vanskelig å slå.

Aalesund serieåpner borte mot Stabæk søndag.