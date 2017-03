Blir det opprykksfest allerede i kveld?

Det begynner virkelig å dra seg til i håndballens 1. divisjon, og MHK Elite har sikret seg et meget godt utgangspunkt med tanke på opprykk når to runder gjenstår.

Allerede onsdag kunne eliteserieplassen vært i boks, da Skrim Kongsberg tok imot Aker Topphåndball. Skrim Kongsberg lå fire poeng bak Molde, og måtte vinne sine to siste kamper for å ta igjen Molde – samtidig som MHK må tape sine. Siste seriekamp er mellom nettopp disse to lagene.

Dersom Skrim hadde tapt poeng i kveld, ville de altså ikke hatt noen mulighet til å ta igjen Molde på tabellen. Slik ble det imidlertid ikke. En jevn kamp mellom Skrim og Aker endte med en fattig 22-21-seier til Skrim. Som dermed beholder håpet om å gå forbi Molde i de avsluttende rundene.

Molde kan imidlertid avgjøre det hele selv, hjemme mot Fredrikstad lørdag klokka 18 i Idrettens Hus.

