MHK-jentene valset over tabelljumboen

Pors - Molde 22-40

Etter at Fredrikstad slo Fana 24-21 lørdag og Molde slo Pors søndag, ble det klart at MHK Elite dårligst nummer tre på tabellen i 1. divisjon. Dermed er kvalifiseringsplassen sikret. Fana kan maksimalt få samme poengsum som Molde, men MHK Elite kommer uansett over på innbyrdes oppgjør. Nå er det de to opprykksplassene som gjelder for MHK.

Søndag møtte de tabelljumbo Pors til årets siste bortekamp. Med seier der skaffet Molde seg en luke på fire poeng ned til Skrim på tredjeplass – laget de møter på hjemmebane i siste serierunde lørdag 8. april. Helga før er det serieleder Fredrikstad som gjester Idrettens Hus.

Da kan Molde allerede ha rykket opp. Dersom Skrim ikke slår Aker førstkommende onsdag, er opprykket sikret for Molde-jentene. Da blir det ren seriefinale mot Fredrikstad i den nest siste serierunden.

Molde herjet med Pors

Det er ingen direkteoppdateringer fra Norges Håndballforbund denne kampen, men Rbnett får opplyst at MHK Elite leder 15-7 rundt 20 minutter ut i den første omgangen.

Til pause er stillinga 21-9 til MHK Elite.

36 min: 11-25.

38 min: 11-27.

40 min: 12-28.

45 min: 15-32.

49 min: 16-35.

52 min: 19-36.

57 min: 20-39.

60 min: 22-40.