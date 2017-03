Knallsuksess for Romsdalsvinter

– Dette overgikk våre ønsker. Det ble full klaff, kan en med rette si. Her er det folk overalt som koser seg med Romsdalsvinter i regi av Norsk fjellfestival, sier Siri Sekkeseter som er blant dem i staben som var i aksjon på lørdagens store skidag like ved skytebanen i Isfjorden.

Flere hundre med på festen

En tropp fra Norsk fjellfestival kunne se at lørdagens aktivitet, i samarbeid med Isfjorden Idrettslag, med utfordringer til de yngste med en rundløype der i alt 95 barn stilte. Romsdal Rando hadde start i samme området, og totalt var over 500 i aktivitet, med enda flere ute i løypene.

I alt stilte 95 skiløpere på rundløypa, noe som var rekord. Med smilende barneansikt var det tydelig kjekt å bli kreditert med medalje i etterkant. Da det i tillegg vanket saft og pølser etter målgang kunne ikke dagen bli bedre for de unge. Men dagen skulle by på mye mer for de unge skifolket.

Hundekjøring

Det ble stor jubel blant de unge da Bjørnar Østigård og Trond Dahle dukket opp med hvert sitt hundespann. Barna stod i lang kø for å få seg en tur.

Den Norske Turistforening stilte også opp med aktiviteter, og la inn konkurranser for det unge skifolket. Det var også populært.

Det var også utfordringene til de voksne, som var i rene «Farmen-stil». Gunnhild Digernes Westby utfordret mannen Harald Digernes Westby i melkespannholding. Der vant Gunnhild suverent.

– Store barn, store gleder, smilte ekteparet.

– Det å få en slik flott dag sammen med masse barn og venner var rettelig koselig, sa Borgny Moldsvor som sammen med venner satt og koste seg i snøhellinga.

En flott avrunding av skidagen ble det også da to påskeharer dukket opp med en stor kurv med godteri.