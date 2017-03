Favorittseier til verdensmesteren i Isfjorden

Lørdag var det klart for den fjerde utgaven av Dynafit Romsdal Rando. Også i år gjorde forholdene slik at det ikke ble full løypetrase. Det store snøfallet den siste uka før konkurransen gjorde at skredfaren var så stor at traseen ble lagt om. Allikevel fikk løperne bryne seg på 2000 høgdemeter over 20 kilometer.

- Det har gått flere ferske ras i nærheten av der den egentlige løypa skulle gå, så jeg er ikke i tvil om at vi gjorde det rette valget, sa Hovdenak til Åndalsnes Avis etter løpet. Sikkerhet er i høgsete for arrangøren, og skredsøker og tilhørende utstyr er obligatorisk for deltakerne.

Skifest

Til start stilte hele 103 deltakere i de tre ulike randonee-klassene.

– Utrolig artig at så mange kom for å delta og vi fikk gode tilbakemeldinger fra både løpere, frivillige og publikum, sa løypesjef Ola Hovdenak i Romsdal Randoneklubb.

– Kjekt at vi kan samarbeide slik med Fjellfestivalen og Isfjorden idrettslag om en felles skidag, en skifest i Romsdalen, poengterte Hovdenak og folkfesten med rundt 500 personer i randoneeløp, langrenn og barneskirenn.

Verdens beste, også i Isfjorden

Barneskirenn ble det nesten også for den mest meriterte randoneeutøveren i verden, spanjolen Kilian Jornet. Han stilte til start, og ikke uventet kom han først i mål. Han gjorde unna løypa på den utrolige tiden 1 time, 48 minutter og 59 sekunder, uten å virke spesielt sliten, skal vi tro rapportene fra målområdet.

– Fantastisk hva de får til her i Isfjorden og Romsdalsfjella, skrøt Kilian etter målgang.

– Løpet var veldig godt organisert og det er ingen tvil om at Ola Hovdenak har brukt sin gode erfaring fra hans karriere i randonee her, sa spanjolen til arrangøren etter løpet.

Pallplass til Isfjording

14 minutter bak Jornet kom andremann og beste nordmann, landslagsløperen Glenn Tore Løland fra Sauda. Og 6 minutter bak ham igjen kom den lokale løperen med den sterkeste prestasjonen.

Jøran Grøvdal fra Isfjorden hevdet seg godt, med et fersk NM-gull i veteranklassen (40+) fra sist helg, tok han også i Dynafit Romsdal Rando klasseseier, men også tredjeplass totalt. "Kun" 20 minutter bak verdensmester Jornet.

I dameklassen var det heller ingen stor overraskelse at svenske Ida Nilsson tok hjem seieren. Hun fullførte på 2:21:37 og vant med knappe tre minutter. Norgesmester Malene Haukøy tok andreplassen foran Hildegunn Gjertrud Hovdenak fra Skåla. Forhåndsfavoritt og landslagsvennine med Nilsson, Emelie Forsberg måtte bryte da kroppen ikke fungerte etter et hardt løp for to uker siden og noe sjukdom.

