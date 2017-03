Vestnes-talent skriver ny kontrakt med MHK

Vilde Vike Nerås (20) forlenger sin avtale med Molde Håndballklubb. Juniorlandslagsspilleren blir dermed i klubben fram til sommeren 2019.

– Jeg er veldig takknemlig for at klubben vil satse på meg. Jeg ville fortsette i Molde, og får nå muligheten til å satse på håndballen i lokale og trygge omgivelser. Jeg syns det er veldig spennende det som skjer i og rundt klubben og tror det blir veldig bra, sier Nerås i en pressemelding.

Sportslig leder i Molde HK Elite, Carl Henrik Indbjør, er også godt fornøyd med avtalen.

– Vilde har vært veldig viktig for laget og klubben. Som kantspiller er hun en av de som har spilt mest de to siste årene. Vi har i noen måneder pratet sammen om å få en toårsavtale på plass, sier Indbjør.

Han tror det er viktig at klubben satser på de unge lokale talentene som er i klubben.

– For oss er dette en av de viktigste signeringene i år. Vi har et av det mest talentfulle lagene i landet. Da syns vi det er veldig kjekt at Vilde signaliserer at hun vil være med oss videre i to år, sier Indbjør.

Molde kjemper om opprykk til eliteserien og spiller bortekamp mot Pors søndag.