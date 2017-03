Takket nei til å lede det tyske landslaget

MOLDE: Gossingen har signert en treårsavtale med den tidligere storklubben Bielsko-Biała, som han faktisk ble tilbudt mens laget lå på sisteplass. Da han overtok i romjula, lå damelaget på nedrykk. Nå er plassen i eliteserien definitivt sikret.

– Vi har én kamp igjen i grunnserien og blir trolig nummer sju eller åtte. Dermed skal vi også spille en dobbeltkamp om sjuende- eller åttendeplass i playoff etterpå. Det er vi godt fornøyd med. Dette kunne fort endt med nedrykk, sier han til Romsdals Budstikke.

Åpnet med sju strake tap

Laget var i total oppløsning da Aleksandersen ble hentet inn.

– Det var egentlig en ganske håpløs situasjon, men også en stor utfordring. Det tok litt tid før jeg klarte å påvirke laget og resultatene, sier treneren.

Han startet med sju (!) strake tap. Etter snuoperasjonen har han nå ledet laget til seier i seks kamper på rad. Den siste sikret plassen. Jobben var gjort.

– Det var en stall med dårlig sjøltillit som kollapset mot slutten av kampene. Det var et bunnlag som opptrådte som et bunnlag. Jeg forstår ikke hvordan det går an å sette sammen en slik spillerstall. Det var en dårlig miks av unge og erfarne spillere, mange av dem var skadet. Det var mye dårligere stilt enn jeg trodde da jeg tok jobben, forteller Aleksandersen.

Var Polens beste damelag

Han gjorde suksess sist han var trener i Polen, for damelaget til Impel Wroclaw.

– Utgangspunktet var ikke helt ulikt, jeg tok over et lag som underpresterte. Men den sist hadde klubben gode spillere som ikke fungerte sammen. Nå måtte jeg lære folk å forstå spillet og gjøre riktige valg sammen. Det var som å begynne helt på bunnen, sier han.

Aleksandersen må bryte samtalen med Romsdals Budstikke flere ganger, fordi han går fra møte til møte med Bielsko-Białas presidenter og advokater.

– Planlegginga for neste sesong er i full gang. Det blir store utskiftninger i spillerstallen. Dette har vært den største klubben på damesida i Polen de 10-15 siste årene. De har spilt Champions League og tatt en rekke titler i cup og serie. Den nye satsinga vil gjøre oss attraktive igjen, tror han.

Tysk landslagsjobb gikk i vasken

Siden sommeren i fjor har han hatt en avtale om å overta som sjef for det tyske damelandslaget fra denne sesongen.

– Den olympiske organisasjonen er totalt omstrukturert, og volleyballen prioriteres ned fordi de ikke har deltatt i OL. Derfor kunne ikke forbundet presentere en finansiell plan i tråd med det vi hadde avtalt. Jeg kunne kombinert disse to jobbene, men var ikke villig til å gjøre det uten at det økonomiske var på plass. Da denne muligheten i Polen dukket opp, måtte jeg tenke på meg sjøl. Jeg ville ha et langsiktig prosjekt, og er utrolig fornøyd med opplegget her i Polen. Derfor stoppet dialogen om jobben i Tyskland opp, og de har nå ansatt trenere som lønnes av klubbene de trener i Tyskland, forklarer Aleksandersen.

PS: Tore Aleksandersen har tidligere trent damelag i USA og Tyskland og vært finsk landslagssjef.