Sponsorinntektene øker med to millioner

Molde Fotball er godt i rute før seriestart, også utenfor banen. Nå er drakta for 2017 utsolgt. Dermed øker sponsorinntektene igjen, etter en nedgang på flere millioner kroner fra 2015 til 2016.

– Det ser ut som vi får en økning på cirka to millioner kroner sammenlignet med i fjor. Da landet vi på 26 millioner kroner, nå er vi oppe på 28 millioner, sier markedsdirektør Oddvar Talset til Rbnett.

Han understreker at dette tallet omfatter rene markedsinntekter. Utleie, VIP, sesongkort og billetter kommer i tillegg.

– Vi satte et ambisiøst budsjett i dagens utfordrende sponsormarked, og er veldig godt fornøyd med at vi når dette målet. Det skjer takket være mange langsiktige og trofaste støttespillere i regionen, sier Talset.

Wenaas Workwear har gått inn en treårig avtale med Molde Fotball og får synlig profilering på framsida av årets MFK-drakt. Den økonomiske ramma er ukjent, men Måndalen-firmaet blir såkalt gullpartner og dermed en av klubbens største samarbeidspartnere. De seks andre gullpartnerne er Nike, Sparebanken Møre, Bunnpris, Møre Drift & Renhold, Brunvoll og Aker ASA.

Salg og markedsdirektør i Wenaas Workwear AS, Toni Kvam, gleder seg over det nye samarbeidet.

– For oss er fotball veldig viktig, vi har en stor interesse for fotball her i selskapet og ikke minst i Måndalen og i Rauma. Vi ønsker å profilere oss gjennom fotball, mye på grunn av de gode og sunne verdiene som Molde har, som vi også føler vi har veldig mye av. Vi ønsker å bruke det aktivt i markedsføringsarbeidet vårt inn mot nye relasjoner og ikke minst bygging av merkevare, sier Kvam i en pressemelding på moldefk.no.