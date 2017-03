Molde-ryttere fikk råd av årets norske trener

Deltakerne fra Molde, Fræna, Gjemnes, Kristiansund og Ålesund var samlet på anlegget til Molde Hestesportsklubb. Instruksjonen ble ledet av Tony André Hansen, som nylig ble kåret til årets norske trener i sprangridning.

– Som trener liker han at det jobbes systematisk, og han legger mye i å finne gode øvelser som lett kan tilpasses utøvernes ulike ferdigheter. Som gjestetrener får han muligheten til å se utøverne og hestene med nye øyne. Slik kan han fokusere på helt grunnleggende ferdigheter, og så bygge opp trinn for trinn, forteller Oskar Solenes i Molde Hestesportsklubb.

– Rytterne ga uttrykk for at dette var en fantastisk treningssamling, og at det var veldig lærerikt med andre tilbakemeldinger enn de vanligvis får, sier Oskar Solenes.