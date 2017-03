Solid NM-innsats av moldeguttene

Moldeguttene deppet etter tapet mot Asker i kvartfinalen. Etter en svært så spennende og jevnspilt kamp var det de langvegsfarende gjestene som satte matchballen i golvet og sikret seg seier 2–1 og videre NM-spill i ”nye” Træffhuset. Også kampen før var jevn. Da bikket marginene i favør heimelaga. KFUM Volda er et lag Molde VBK har spilt og tapt mot mange ganger. Men ikke i helgas NM G19. Da var det de fokuserte moldeguttene som kunne juble høgest. Etter at semifinalen røk gjensto plasseringsspillet.

Ble nummer seks

Først vant MVBK 2–0 over Dristug fra Åmli i Aust-Agder. Deretter ble det tap med samme siffer mot Rossvoll fra Hordaland. Dermed endte arrangørklubbens guttelag på 6. plass i årets NM. En plassering godt innenfor det guttene hadde satt seg som mål i forkant av mesterskapet. Rett etter kvartfinaletapet var moldetreneren skuffet, men det gikk ikke så langt tid før han innså at dette tross alt var bra. Først og fremst fordi spillerne overbeviste.

Fornøyd trener

– Med litt mer rutine hadde vi kanskje vært videre. Tapet mot Asker var bittert. Men når det er sagt; vi har ikke grunn til å være misfornøyd. Guttene overpresterer og spiller opp mot sitt aller beste. Volda slo vi for aller første gang. Asker var et lag på samme nivå, men da var det de som hadde marginene på sin side. Det ble et mesterskap med mange jevne kamper. At vi endte så høgt som det vi gjorde i et NM på heimebane er vi godt fornøyd med, sjøl om semifinalen var så nær, sier en tross alt godt fornøyd trener Amund Vaagen.

Tøft for jentene

Med jentene gikk det ikke like bra. De endte hårfint sist i sin pulje og gikk dermed glipp av A-sluttspillet. I plasseringskampene om de fire siste plassene ble det seier over Rossvoll og Brøstadbotn fra Troms, men tap mot KFUM Volda. Til tross for to seire måtte moldejentene ta til takke med plass nummer 15 av de 16 lagene som var med i Molde. Viktigst for turneringslederen var at de tilreisende 32 lagene skulle føle at de ble tatt vare på og at mesterskapet i den ombygde fotballhallen ble en suksess. Og det ble det.

Hallen innfridde

– Dette har gått helt etter planen. Det å planlegge mesterskapet samtidig som hallen har vært en byggeplass har vært spennende. Vi har fått gode tilbakemeldinger på spilleflata og det gode lyset i hallen. Slik det ligger an ender mesterskapet med et overskudd som betyr mye for vår videre satsing. Lørdag var det bankett på Seilet for alle, sier Tor Inge Løkhaug

NM-vinner ble Austrått som slo Tønsberg i finalen. I jenteklassen var det Skjeberg som vant 2–0. Her gikk sølvmedaljene til KFUM Stavanger.