Kapteinen fnyser av at Molde-laget er for ungt

Ruben Gabrielsen har store forventninger til årets Molde-lag i eliteserien.

– Jeg vil at vi skal være med og kjempe i toppen, at vi går ut og tør å spille fotball sånn som vi gjør på trening. Vi skal vinne kamper og underholde publikum.

– Kan Molde vinne gull?

– Hvorfor ikke? Trump ble president, liksom, så hvorfor skal ikke vi klare det, svarer Gabrielsen.

Han er ikke enig i at årets Molde-lag har for lav gjennomsnittsalder til å bli seriemester.

– Dette har ikke noe med alder å gjøre, det handler om mentaliteten ute på banen. Når vi spiller borte mot Sogndal, må vi krige og spille voksenfotball. Du må ikke være 27 for å vinne gull, det er ikke en regel. Du må være så og så gammel for å kjøre bil, eller kjøpe alkohol eller tobakk, men ikke for å vinne gull, sier Ruben Gabrielsen.

I dette videointervjuet snakker midtstopperen også om sin nye treårskontrakt, om sin rolle som lagkaptein og om sin egen suksess på Snapchat.