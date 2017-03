MFK-juniorene yppet seg mot Sevilla

Molde Fotballklubbs juniorlag er på treningsleir i spanske Marbella, og kjørte tirsdag to og en halv time med buss til Sevilla, for å få en sikkelig test.

Tøff motstand

Hjemmelaget vant sin gruppe i sesongens Junior Champions League foran Juventus, Lyon og Dinamo Zagreb, og mønstret et sterkt mannskap i tirsdagens treningskamp.

Etter halvspilt første omgang kom Molde til en god sjanse med innlegg inn fra høyre, som landet hos Adnan Dudic. Han gikk mot høyre og satte ballen til venstre i målet og ga Molde ledelsen 1-0. Ikke lenge etterpå tredde Sevilla seg gjennom moldeforsvaret og utlignet.

I pausen byttet Sevilla hele laget, men sto allikevel på banen med et meget sterkt mannskap. Eman Markovic skaffet seg til en stor sjanse alene mot keeper, men uten å få uttelling. Istedenfor var det Sevilla, som fikk headet i mål et frispark og tok ledelsen 2-1, som også ble sluttresultatet.

Mye defensiv jobbing

– Dette var en tøff test for guttene, og den beste lærdommen de kan få. Vi er ikke vant med å ha lite ball, så det ble mye defensiv jobbing. Sevilla hadde mye ball som forventet, og var veldig gode. Vi har mer å gå på når det gjelder å holde på ballen, mottak og pasninger, samt å være kjappe i avgjørelsene. Spanjolene kommer raskt tett på, oppsummerer trener Daniel Berg Hestad.

– Hele gjengen sto godt sammen og sprang som gale. De gjorde jobben veldig bra. Eman Markovic var i perioder veldig bra, med godt driv og han skapte flere farligheter når han passerte motspillerne. I forsvar sto vi også veldig godt, de kom mye rundt og slo innlegg, som midtstopperne Kristian Strande og Leo Østigård var gode og klarerte bra, utdyper Berg Hestad.

Han fikk brukt hele troppen, med tre bytter i pausen og de siste byttene midt i andre omgang. Keeperen og to utespillere sto på banen samtlige 90 minutter.

– Er her for å lære

Berg Hestad erkjenner at Sevilla var bedre enn Molde i kampen, særlig i andre omgang. Sevilla har som en av Spanias største klubber tilgang på mange gode spillere, også på juniornivå. Klubben er den eneste i Spania som har andrelaget sitt på nest øverste nivå i det spanske ligasystemet. Treningskampen ble spilt på supre forhold på treningsbanen hvor A-laget trener til daglig.

– Det hadde ikke vært det samme å vinne 5-0 mot et svakere lokalt lag. Vi er her for å lære, og derfor bruker vi Flaco og Snorre Strand for å få oss sikkelig motstand. Det er dette nivået vi kommer til å møte i Champions League senere i år, sier Berg Hestad.

Som vinner av Norgesmesterskapet for juniorer i fjor har Molde i år plass i ungdommens Champions League. Juniorlaget er derfor på treningssamling en uke i Spania. Torsdag er det ny treningskamp mot juniorene til Malaga.

– Vi forventer der også aggressive spanjoler som er tett på i duellene. Det er tøffe tak å spille mot disse unge spillerne som er på veg til å bli profesjonelle. Det er en opplevelse for guttene å bo sammen og trene her nede, samt veldig tøff matching i de to kampene, sier Berg Hestad.