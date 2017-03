Endte på femte

Sissel Vollan og hundene gikk inn til målgang i Alta klokka 07.13 tirsdag morgen, en knapp halvime bak fjerdeplassen, Trine Kristiansen Lyrek og halvannen time bak vinneren, uovervinnelige Elisabeth Edland (05.49), som alle trodde var ute av gulldansen da hun gikk seg nær halvannen time bort tidligere i løpet.

– Jeg er kjempefornøyd med femte, sier Vollan på telefon fra Alta – og på veg for en velfortjent og etterlengta dusj. Det ble tøffe timer på sleden i natt.

– Det var heftig, ja. Tidvis så jeg ikke fra stikke til stikke, og ikke de fremste hundene, men så lenge jeg visste hvor jeg var, ble jeg ikke redd, forteller hun.

Heftig natt

Vollan forteller at første og tredje etappe ble veldig varme etapper. Det liker ikke hundene derees.

– De ble gående og spise mye snø for å kjøle seg ned, for så å kaste opp. Det tar veldig på, så jeg tapte vel en del der, tror Vollan, som roser hundene for innsatsen.

– Da vi hadde stått ved målgangen i to minutter, nappet de og ville videre. Da er det kjempeartig, forteller hun.

– Men tenker du nå at dette virkelig var siste gang, eller vil vi se Team Kvam på startstreken i dette langdistanseløpet igjen?

– Dette blir som en fødsel. Det er litt tidlig å svare på så fort – og undervegs angrer man litt på det man har begitt seg ut på, skratter hun.

– Rett vinner

Vi snakket med samboer og handler Jørn da Sissel hadde lagt ut på siste etappe, fra Skoganvarre. Da syntes han hundene virket veldig på hugget, mer enn de hadde vært tidligere i løpet.

Men allerede da sa Kvam det ville være vanskelig å slå Edland.

– Når hun får det til å fungere, er hun verdens beste på dette. Det er ingen som har raskere hunder. Da skal man ikke ha noe stang ut gjennom løpet.

– Det var rett vinner. Hun var helt utrolig, sier Kvam etter løpet, som understreker at teamet er fornøyde med femteplassen. Både han og Sissel har endt på tredjeplass på løpet tidligere, mens tredjemann, bror og svoger, Svein, har andreplass som beste. Førsteplassen manglet altså, og var høyt ønsket på dette løpet som er det siste på i beste fall noen år for Team Kvam.

– Vi er fornøyde med å ligge blant topp fem. Det blir litt tilfeldig hvordan rangeringa er blant disse, men det er en grunn til at de foran lå der de lå. De var så gode at det var vanskelig å ta inn noe som helst, sier Kvam.