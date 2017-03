Toppscoreren sikker på opprykk

Selv om Molde er et topplag og Flint Tønsberg lå på nest sisteplass før kveldens kamp i Idrettens Hus, var det lite som tydet på den store tabelldifferansen på resultattavla som viste 29 – 26. Det som derimot tydet på klasseforskjell, var et par av Moldes spillere, deriblant 22 år gamle Anca Michaela Stocia.

Hun ble kveldens toppscorer med seks mål.

- Vi ramla ikke nedpå

Hun og Molde lå aldri under, det nærmeste Flint Tønsberg kom var til uavgjort, men hver gang Molde dro seg opp i fire til fem måls ledelse, falt de sammen og ble lett innhentet. Men toppscorer Stocia, vil ikke vedgå at Molde falt nedpå.

– Jeg tror alle på laget kjenner sitt eget energinivå og jeg mener vi ikke falt nedpå hver gang vi ledet med fem mål, men vi var heller beviste og sparte på kreftene. Det kommer noen kamper i innspurten vi vil ha fulle lagre, forteller Stocia (22) til Rbnett.

Likevel vedgår hun at det var en utfordring de ikke greide å takle så godt som ønsket; å holde oppe løpsstyrken kampen gjennom.

– Vi skulle kanskje ha løpt mye mer enn det vi gjorde, hadde vi lagt ned litt mer innsats der, hadde seieren også blitt større, sier hun og legger til at hun aldri var redd for at kampen kunne tapes.

– Nei, jeg var brennsikkert fra start til slutt. Dette var en kamp vi kom til å vinne. Selv om vi var godt forberedt på at Flint kom til å gi jernet i kampen for å overleve, sier Anca Michaela Stocia.

Dette vet hun sikkert

Med kveldens seier skal det mye til for at Molde roter det fullstendig til for seg selv og søler bort opprykksmuligheten. Stocia har bare én tanke rundt dette, og det er direkte opprykk.

– Jeg er faktisk 100 prosent sikker på at vi kommer til å rykke opp, forteller en energisk 22-åring.

Men om hun selv blir med på eventyret videre, er langt fra sikker.

– Klubben har tilbudt meg en ny kontrakt. Jeg skal tenke meg litt om og ta en avgjørelse ganske snart. I alle fall før sesongen er avsluttet, sier hun.

Cash fra Røkke

Før kveldens kamp ble både Michaela og resten av medspillerne lettere overrasket over oppslaget på Rbnett, hvor det fremgikk at Kjell Inge Røkke hadde inngått en avtale om å bidra med sponsormidler i årene fremover.

Røkke satser millioner på Molde-håndballen Og kanskje dukker han opp når laget spiller for opprykk i Idrettens Hus i kveld.

– At Kjell Inge Røkke har kommet på parketten med sponsor-penger, er selvsagt både betryggende og interessant med tanke på sportslig satsing. Nå kan det bygges et solid lag med jenter som har sterke bånd seg i mellom, slik vi alt har det i den lille spillergruppa vår. Nå er det penger til å velge de rette spillerne for å legge frem et kontraktstilbud, sier Stocia.

Også trener Magnus Johansson er ordknapp rundt sin egen fremtid i Molde.

- Jeg skal i løpet av neste uke komme med en uttalelse på hva jeg gjør i fremtiden. Akkurat nå vet jeg ikke om jeg blir i Molde eller reiser videre til andre oppgaver, sier han.

Men han snakker gladelig om sponsorkontrakten med Røkke.

– Det er jo rett og slett fantastisk at en slik sponsoravtale har kommet på plass. Nå betyr dette at jentene får muligheten til å legge ned den treninga som er nødvendig, ja nå er alle superfornøyde, sier Johansson.