Fortsetter Molde veien mot eliteserien?

168 dager har gått siden MHK Elite sist tapte en kamp i 1. divisjon. Siden hjemmetapet for Aker Topphåndball har Molde imponerende 13 seire og to uavgjorte på de siste seriekampene.

Det har gjort at Molde ligger på andreplass på tabellen – to poeng bak serieleder Fredrikstad – når fire kamper gjenstår.

Først ut er Flint Tønsberg, som gjester Idrettens Hus søndag klokka 18. De ligger nest sist, og trenger sårt poeng for å karre seg over nedrykksplassene. MHK Elite-kaptein Sherin Obaidli spår en tøff batalje mot Flint. Da lagene møttes i Tønsberg for en knapp måned siden, vant MHK Elite 23-21.

– Vi slet mot dem på bortebane. Da vant vi bare med to mål. Vi møter et godt lag, som har gjort det bra i det siste. Det er viktige poeng for begge lag. Vi kjemper for opprykk, mens de kjemper for å overleve i 1. divisjon. Det blir tøft, men vi gleder oss, sier hun til Rbnett.

Følg kampen scoring for scoring via Norges Håndballforbunds liveoppdatering her.