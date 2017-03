Yppet seg mot Hødd

(Hødd – Træff 2-1) : Lørdag gjestet Træff 2. divisjonslaget Hødd i Ulsteinvik.

Hødd gikk på et stygt 0-8-tap for Molde på Aker stadion for noen uker tilbake, og har variert i prestasjonene i vinterens treningskamper.

Træff kom fra et 1-2-tap for Kristiansund FK sist lørdag, og hadde litt å revansjere fra den kampen.

Træff tok ledelsen ved Alexander Johansen ti minutter før pause. Men bare fem minutter seinere satte Bendik Rise inn 1-1 på frispark.

Træff mistet ledelsen mot sunnmøringene - i andre omgang sikret Didrik Sereba hjemmeseier med sin 2-1-scoring.

Træffs lag ifølge klubbens twitterkonto (3-5-2):

Kristoffer Volden – Thomas Larhammer, Stian Hagbø Olsen, Henrik Hjelle (Ionel Armean fra 65.) – Anders Hagset Stavnesli (Ola Eloranta fra 75.), Alla Abdallah (Eskil Rønningen fra 72.), Alexander Johansen, Stian Rødal (Preben Hestad fra 46.), Rolf Andre Bratli (Øyvind Larsen fra 85.) – Arne Kotlica, Aleksander Cisic (Simen Varhaugvik fra 75.).