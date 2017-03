Oddvar (80) på langtur med «ungene»

Den 49. utgaven av det tradisjonsrike skirennet hadde med 159 deltakere. Av disse gikk 47 i konkurranseklassen.

80 år gammel veteran

Hva barna skulle gi pappa Oddvar i 80-årsgave var sjølsagt. Det bare måtte bli nye moderne felleski. Den spreke moldemannen som i årevis smurte ski og motiverte barna til å bli glad i skigåing, gikk i går turen fra Skaret til Hjelset uten å måtte tenke på klister og valg av skismurning. Med nyskia, strålende sol og perfekte løyper ble turen over fjellet en fin opplevelse for sprekingen som har vært nødt til å få erstattet sine hofter med to kunstige.

Gikk for 31. gang

Årets Fannefjellsløp var det 31. for Sæter senior.

– Nå er hvert løp som fullføres en seier. Etter at jeg har rundet åtti velger jeg å se det slik, sier veteranen fornøyd.

Oddvar Sæter junior er spent på om han sjøl er like sprek som faren når han runder åtti.

– Det får tiden vise. At det er utrolig gøy å gå på ski er i hvert fall sikkert. Jeg er imponert over pappa. Takk til han og mamma som tok oss med på ski, sier 48-åringen som gikk Fannefjellsløpet i konkurranseklassen. Det samme gjorde 46 andre. Det klassiske skirennet som neste år skal gjennomføres for femtiende gang hadde denne gang med 112 mosjonister uten tidtaking.

Aspås førstemann

Raskest var Ola Aspås fra Osmarka med 1.10.17. 31-åringen valgte å gå med festesmurning. Andremann Harald Birkeland Larsen fra MOI (1.10.50) og tredjemann Leif Harald Sættem, også han fra MOI, (1.11.42) valgte å stake med blanke ski.

For sølvvinneren er det en glede å endelig kunne konkurrere igjen. Den talentfulle skiskytteren som rakk å vinne et renn i norgescupen før han fikk de to siste sesongene ødelagt av virussjukdom gleder seg til å komme tilbake.

– Når jeg har vært satt ut over en så lang periode så setter det motivasjonen på prøve, men målet er fortsatt å komme tilbake. Jeg er spent på hva jeg kan prestere neste sesong, sier 20-åringen som trener og studerer geologi i Trondheim.

Liepelt raskeste dame

Av de ti damene i konkurranseklassen var Benedikte Liepelt raskest med tiden 1.27.44. Hun vant med mer enn fem minutter på June Vestavik. Karin Slutaas Malme havnet ytterligere fem drøye minutter bak.

Det var mange fornøyde skigåere på Morkmarka i går. Strålende solskinn og gode løyper var viktige grunner til at løpet ble en fin opplevelse for mange av de 159 deltakerne. Even Hustad var en av dem.

– Spesielt nedkjøring var fin i forhold til tidligere. For meg har det vært en fin skivinter. Jeg har fått med meg alle de nye Stikk Ut-turene på ski. Det har vært en flott mulighet til å bli kjent på nye steder. Jeg oppfordrer skigåerne til å holde formen ved like ved å bli med på Stikk Ut når våren kommer, sier 71-åringen, som sjøl fikk med seg 178 av fjorårets 180 turer.

Gikk for 43. gang!

Fannefjellskongen Bjørn Malme gikk for 43. gang søndag. Dronninga Liv Hoel Vaaje gikk for 35. gang i fjor, men deltok ikke denne gangen.

PS: Se komplett resultatliste på Hjelset Fram sin nettside.