Mowinckel kjørte ut

Mowinckel startet først av de to norske kjørerne, ikke lenge etter at det var et opphold i konkurransen. Etter et drøyt halvt minutt var rennet over for Mowinckel, som kjørte ut før hun var halvveis ned løypa.

Fire nummer lenger ned på startlisten var det Maria Therese Tvibergs tur. Hun kom seg helt ned og kjørte i mål på tiden 1.41,28, noe som altså holdt til en 23. plass.

Italienske Sofia Goggia vant med 1.38,80, sju hundre deler foran amerikanske Lindsey Vonn på andreplass. Ilka Stuhec fra Slovenia tok tredjeplass, ytterligere 16 hundredeler bak Vonn.