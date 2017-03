Monsen reddet gullet for Bjørgen

Marit Bjørgen tok sin fjerde gullmedalje da hun vant tremila lørdag. Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga sikret firedobbelt norsk. Men Bjørgen hadde kanskje ikke klart å vinne de norske jentenes sjette gullmedalje av seks mulige i Lahti hvis ikke ringreven Arild Monsen hadde vært på rett sted til rett tid like før innspurten. Moldenseren sto ute i løypa på drikkepost da Bjørgen ødela en stav fem kilometer før mål.

– Jeg hadde ikke tenkt å stå på den posten. Den forrige runden sto jeg ikke der. Jeg hadde knapt nok lov. Men jeg tenkte: Det er jo VM. Jeg bør gjerne stå der, fortalte en smilende Monsen til NRK etterpå.

– Jeg hadde ikke stått der mer enn 30 sekunder før jeg fikk beskjed på radioen om at Marit hadde brukket staven. Det er intuisjon. Det er det indre kompasset, sa sprinttreneren, som selv ble verdensmester i stafett i Seefeld i 1985.

VM endte med en stor nedtur for svenskenes største stjerne. Charlotte Kalla brakk staven i den siste motbakken. I motsetning til Bjørgen fikk hun ikke ny stav umiddelbart og var sjanseløs da løpet skulle avgjøres.

Landslagssjef Vidar Løfshus slet med å finne de rette ordene etter det sjette strake gullet i Lahti-VM. 36 år gamle Bjørgen tok sitt 17. VM-gull da fire norske jenter kom først i mål.

– Det var over alle støvleskaft. Jeg er kjempelykkelig og litt rørt. Det skal nesten ikke gå an slik jentene har levert i dette VM. Vi har tatt seks av seks mulige (gull) på damesiden. De har gjort en fantastisk jobb. Marit taler for seg selv. Jeg trenger ikke si noe mer. Alle superlativer er brukt opp for lenge siden, sa landslagssjefen til NTB.