(Træff – KFK 1-2) Magnus Oltedal var stolt av spillerne sine etter 3-3 i treningskampen mot Brattvåg for to uker siden. Lørdag var treneren tilsvarende skuffet etter at laget tapte en meget svak forestilling mot Kristiansund FK på Reknesbanen.

– Dette er en vesentlig svakere motstander enn vi kommer til å møte i 3. divisjon denne sesongen. Det var de i dag også, men likevel vant de kampen. Kvaliteten på det vi presterte var generelt dårlig. Spesielt forsvarsspillet var under enhver kritikk. Hvis vi spiller slik i serien, blir det ingen poeng på Træff i år, sier Oltedal til Rbnett.

KFK tok ledelsen på straffespark etter bare et par minutters spill. Midt i omgangen utlignet Arne Amar Kotlica på et innlegg. Midt i andre omgang satte gjestene inn seiersmålet.

– Dette var skuffende, en veldig rotete kamp. Jeg tror spillerne sjøl kjente at dette ikke var bra. Samtlige av våre presterte under pari. Det er lettest å skylde på mange fravær, men det hadde vi mot Brattvåg, også. Da var det positivt at store deler av troppen viste et brukbart nivå. I dag var det ikke like gledelig, sier treneren.

De neste treningskampene til Træff går mot Hødd og Aalesund 2.

– Nå skal vi møte lag som er på det nivået vi skal spille på i sesongen. Da får vi svar på hva som må til for å vinne kamper når alvoret starter, sier Magnus Oltedal.