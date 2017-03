Kan vinne pokalen igjen

Med noen få unntak har Molde-løperen gått det prestisjefylte rennet helt siden han var guttunge.

– Det har vært avlyst noen få ganger, og så var jeg vel borte på skole et par år. Ellers har jeg vært med hver gang, sier Sættem, som før helgas renn står med 27 deltakelser.

Han forteller at Fannefjellsløpet alltid har hatt en spesiell status for ham personlig.

– Jeg ble påvirket av min far og mine onkler til å delta. Dette rennet hang veldig høyt da vi vokste opp, det har en egen sus over seg. I ungdomstida var det faktisk viktigere å gå Fannefjellsløpet enn Birkebeinerrennet.

Jakter tredje napp i pokalen

I 2008 vant han for første gang og i 2013 tok han vandrepokalen til odel og eie. Etter avlysninga i 2014 har Sættem vunnet to ganger på rad. Det betyr at han søndag kan sikre sin andre vandrepokal.

– Det står flere gode navn på den første: Tor Koksvik, Robert Nakken og Rune Malo Ødegård. Jeg vet at Tor skal være med i helga. Jeg håper det kommer mange løpere slik at det blir spenning i teten. Men målet mitt er selvfølgelig å vinne, sier MOI-løperen. Han nevner Tor Koksvik, Robert Svendsen, Håvard Bjerkeli og Jon Arne Hoås som sterke utfordrere.

Sættem erkjenner at han helst bør ta det siste nappet i pokalen så snart som mulig.

– Alderen jobber mot meg så konkurransen blir tøffere i årene framover. I helga er flere av de gode ungguttene i MOI på Hovedlandsrennet, og det gjør mulighetene bedre for oss andre. Det er kjekt at arrangørene får til å gjennomføre løpet. Det ser ut som det blir en fin tur i gode forhold, sier Sættem.

Lader opp til Birken

Han skal bruke søndagsturen som oppkjøring til Birkebeinerrennet 18. mars.

– Det har blitt litt færre langturer enn jeg skulle ønske fram mot Birken. Som småbarnsfar er ikke idrett første prioritet lenger, jeg trener når jeg har tid. Men selv om det bare er en hobby, så skjer det noe når jeg får på meg nummeret, smiler Sættem.

Årets Fannefjellsløp er det 49. siden starten i april 1940. Det ble arrangert løp i 1947, 1949 og 1950. Løpet ble tatt opp igjen i 1968 og har vært arrangert årlig unntatt 1973, 1997 og 2012 og 2014. De tre siste avlysningene skyldtes for lite snø.

– Det har ligget en viss spenning rundt forholdene fram til denne uka, men torsdag kveld besluttet vi endelig at løpet går som planlagt. Nattefrosten og nysnøen berger oss, vi har preparert fine løyper. Forholdene er topp, sier leder Øystein Solli i IL Hjelset-Fram.

Fra Skaret til Hjelset

Årets løype er 25 kilometer og går fra Skaret til Hjelset. I fjor var det rundt 150 deltakere, 50 i konkurranseklassen og 100 i trimklassen.

– Påmeldingsfristen er klokka 17 lørdag, men vi kommer også til å ta imot etteranmeldte løpere på søndag. I den aktive klassen vil mange bruke Fannefjellsløpet som gjennomkjøring til Birkebeinerrennet. For oss er det minst like viktig at mange trimmere tar familieturen her på søndag, sier Solli.