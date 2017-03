Poengdeling for Molde

Onsdag klokka 17.00 spilte Molde HK Elite bortekamp mot Skrim Konsberg. Skrim lå på fjerdeplass i 1. divisjon, plassen bak Molde, og to poeng skilte lagene før kveldens kamp.

Skrim ledet hele første omgang og til pause sto det 14-10.

Etter 22 min i andre var Molde i ledelsen for første gang etter et mål fra Ragnhild Dahl, som ga 20 – 21. Derfra og ut holdt Molde ledelsen med ett og to mål. Molde ledet til det var bare få sekunder igjen av kampen – da satte Skrim inn et mål og resultatet ble 24- 24, og ett poeng til hver av lagene.

Molde hadde flest skudd på mål, men av 53 skudd var det 24 som gikk inn, resten var stolpe, utenfor eller redning.

K. Logvin ble toppscorer for Molde med 7 mål.

For Moldes del var det før kampen bare ett poeng opp til Fredrikstad og Fana på de to øverste plassene. Dermed ville MHK ta over tabelltoppen om de slo Skrim. Alle tre lagene er nå på 26 poeng. Men Molde og Fredrikstad har fortsatt en kamp mindre spilt enn Fana etter denne serierunden.

Fredrikstad skal imidlertid møte Flint Tønsberg seinere i kveld, noe som eventuelt kan gi en kortvarig glede på førsteplass for Molde.

Molde skulle i utgangspunktet spille ny bortekamp mot Fyllingen førstkommende søndag, men den kampen er flyttet til onsdag i neste uke. Neste hjemmekamp for MHK Elite er mot Flint Tønsberg søndag 12. mars.