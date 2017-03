Kan ta over tabelltoppen

Onsdag klokka 17.00 spiller Molde HK Elite bortekamp mot Skrim Konsberg. Skrim ligger på fjerdeplass i 1. divisjon, plassen bak Molde, og to poeng skiller lagene før kveldens kamp.

For Moldes del er det før kampen bare ett poeng opp til Fredrikstad og Fana på de to øverste plassene. Dermed vil MHK ta over tabelltoppen om de slår Skrim.

Fredrikstad skal imidlertid møte Flint Tønsberg seinere i kveld, noe som eventuelt kan gi en kortvarig glede på førsteplass for Molde.

Molde skulle i utgangspunktet spille ny bortekamp mot Fyllingen førstkommende søndag, men den kampen er flyttet til onsdag i neste uke. Neste hjemmekamp for MHK Elite er mot Flint Tønsberg søndag 12. mars.

Du kan følge kampen via NHFs liveoppdateringer her.