Monsen nekter for laguttakstabbe

Monsen utropte snøfallet til den store syndebukken.

Han mener det var helt korrekt også i etterkant at formsterke Johannes Høsflot Klæbo gikk 1.-etappen for Norge i søndagens lagsprint i ski-VM.

Det endte med knall og fall og 4.-plass med Emil Iversen som ankermann.

– Klæbo er så god at han kunne skaffe luke til de andre lagene. Det lyktes vi 110 prosent med, men vi kan ikke gjøre noe med det som datt ned hele dagen. Det var en veldig ulempe å ligge i tet og kjøre ned først på alle etappene. Jeg er helt overbevist om at vi hadde rett lagoppstilling. Vi angrer ikke på den. Det var ikke det som gjorde at det ble som det ble.

Tegn

– Dere så ikke på Emils innsats på sprinten som et svakhetstegn?

– Nei, det gjorde vi ikke. Emil har gjort perfekte innkomster med staking og svingteknikk mange ganger før og er på klassisk den beste norske til det.

Ingen straff

Monsen mener at Iversen var altfor treg til å skifte til innersporet inne på stadion.

– Han hoppet inn i venstresporet for seint. Det er bare å beklage Finland. Det var en feilvurdering av Emil som fikk katastrofale følger når det gjelder gull og sølv. Finnene var rasende spontant, men det var selvsagt ingen handling som Emil gjorde med overlegg. Juryen har da også sagt at resultatet blir som det blir. Emil fikk heller ingen straff.

– Vi kan ikke skylde på noe, men det var akkurat slik at de fikk kontakt, og det hadde ikke skjedd om den snøen ikke hadde kommet. Jeg føler at vi har gjort alt rett i prosessen med laguttak og lagoppsett, sa Monsen.