Seiret etter ellevill håndballthriller

Molde/Elnesvågens håndballherrer i 3. divisjon tok sin tredje strake seier da de slo tabelljumbo Langevåg hjemme i Idrettens Hus lørdag. Lagene fulgte hverandre som skygger stort sett gjennom hele kampen, og på tribunen satt tilskuerne og bet negler helt til sluttsignalet lød.

Men hjemmelaget trakk til slutt det lengste strået og vant 29-27.

Rødt kort

– Det gikk akkurat, heldigvis. Det var en rotete kamp. Vi spiller dårlig. Det var første kamp etter vinterferie, så vi får skylde litt på at vi ikke har fått trent godt nok, sier hjemmelagets Ruben Mordal etter kampen.

Til pause var stillinga 13-13. Ti minutter ut i den andre omgangen fikk en Langevåg-spiller rødt kort etter å ha gått inn i ryggen på Moldes toppscorer Sondre Sørflaten på en kontring. Etter dette gikk Molde/Elnesvågen opp i en firemålsledelse, og det hele så ut til å bli en grei seier.

Reddet straffe i sluttminuttene

Men så våknet gjestene fra Sunnmøre. Etter en fryktelig periode av vertene, hentet Langevåg inn forspranget og gikk opp i en ledelse på to mål ti minutter før slutt. Men hjemmelaget ga seg ikke, og hentet seg tilbake i kampen.

To og et halvt minutt før slutt sto det 28-27 på måltavla da Langevåg fikk tildelt straffekast. Men Martin Krohn Larsson i Molde-målet reddet forsøket, og sekunder seinere hadde hjemmelaget økt ledelsen til to mål. Til slutt var det også det som var differansen mellom lagene.

– Det var ikke akkurat årsbeste av oss. Det var en skikkelig rotekamp for vår del. Det viktigste er imidlertid at vi får med oss to poeng. Det er nesten det eneste positive å ta med seg fra denne kampen. I tillegg viser vi moral på slutten når vi drar i land seieren, sier trener Henning Lund om kampen.

MHKs målscorere: Sondre Sørflaten 8 (1), Martin Lyftingsmo Overå 7, Ruben Mordal 6 (3), Petter Tverli Røsberg 4, Adrian Iversen 2, Ola Elias Hjellet 2.