På samling med sjefen

MOLDE: Molde Håndballklubbs stortalent Ragnhild Valle Dahl er tatt ut til samling med juniorlandslaget i Skien fra torsdag til søndag denne uka. Samlinga er felles med kandidater til A-landslaget og rekruttlandslaget som spiller i norske klubber.

Det betyr at Dahl blant andre skal trene med Marta Tomac (Våg), som har vunnet både VM og EM for Norge. Og ikke minst EM-debutant Kjerstin Boge Solås (Tertnes) som var med på gullet i Göteborg i desember.

– Det er veldig kult at en spiller som er like gammel som meg viser at det går an å få sjansen selv om du er ung. Det blir artig å trene med henne, sier hun om jenta som er født på nyttårsaften 1997 – to dager før Dahls egen fødselsdag.

På trening med Hergeirsson

Juniorlandslaget ledes av Vigdis Holmeset og Kenneth Gabrielsen. På samlinga i Skien skal også landslagssjef Thorir Hergeirsson og landslagstrener Mia Hermansson Högdahl bidra.

– Hergeirsson skal være instruktør på noen av treningene, og det er selvfølgelig litt spesielt. Det blir spennende å høre hva han har å si til oss, sier Dahl til Romsdals Budstikke.

Hun understreker at det er en stor opplevelse i seg selv bare å bli tatt ut til juniorsamling.

– Det er veldig artig at jeg får være med på ny samling. Det er mange spillere i denne troppen som er minst like gode som meg. Det er lærerikt, sier hun.

Får ros av Johansson

Ragnhild Valle Dahl representerer fortsatt partnerklubben Elnesvågen, men spiller nå fast for MHK Elite i 1. divisjon. Trener Magnus Johansson beskriver ungjenta som et talent utenom det vanlige.

– Jeg synes hun er utrolig talentfull. Ragnhild har alt som skal til for å bli en riktig god håndballspiller. Det er egentlig hun selv som bestemmer hvor god hun vil bli, sier svensken.

Han framhever fysikken og treningsviljen til 19-åringen.

– Hun er høy og sterk og har et godt og hardt skudd som kan utvikles til toppklasse. Som back er dette en viktig egenskap. I tillegg har Ragnhild stor energi og vilje. Hun er interessert i trening, og vil hele tiden bli bedre. Det er ofte forskjellen på spillene som lykkes eller ikke lykkes, fastslår Johansson.

– Viktig med lokale spillere

Sportslig leder Carl Henrik Indbjør i Molde HK Elite hadde Dahl som en av instruktørene på klubbens håndballskole i Idrettens Hus i vinterferien.

– Unge spillere ser opp til de lokale heltene som gjør det bra. Dette har stor betydning for rekrutteringa i distriktet. Vi må alltid ha lokale spillere, ellers kan ikke denne satsinga lykkes. Derfor er Ragnhild viktig på mange måter, sier han.

Ragnhild Valle Dahl slår fast at målet er eliteserien neste sesong.

– Vi må bare fortsette å jobbe på og se om det holder. Men vi ligger godt an og er på god vei mot opprykk, sier hun.

PS: Totalt hadde MHKs håndballskole 55 deltakere i Molde og på Gossen denne uka. I tillegg hadde Midsund IL 50 deltakere på sin håndballskole.