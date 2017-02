Tidenes største stevne

Utøverne fra Steinkjer hadde reist lengst. Også deltakere fra Kristiansund, Vestnes, Tresfjord og fra arrangørklubben konkurrerte i karategrenen der presentasjon av teknikk, og ikke det å påføre motstanderen slag, er viktig. Uten Trine Mette Helsets initiativ ville det ikke vært noen karateklubb i byen. Kvinnen fra Vikebukt som i 2014 etablerte klubben har sjøl solid erfaring på toppnivå med flere NM-titler og bronse i EM.

Karatefamilie

Det samme kan ikke sies om ektemannen Bjørn Kjetil Larsen. 42-åringen og parets barn konkurrerte i Idrettens Hus.

– Jeg er like fersk som mange av barna og skal debutere i dag. I tillegg til den ordinære voksengruppa har vi en gruppe i klubben for ferskinger som meg. Miljøet og den gode stemningen gjør klubben bra. Det store stevnet er en bekreftelse på det. Stilarten som vi bedriver er den samme som skal være prøvegren i OL i Japan i 2020. Vi er fortsatt en ung klubb som har hatt fin økning fra oppstarten i 2014 og til nå. Potensialet for å vokse ytterligere er der, men da trenger vi flere trenere, sier den karateinteresserte trebarnspappaen.

Tre treninger.

Klubben trener i gymsalen på Kviltorp skole og har flest medlemmer fra Kviltorp, Langmyra og Nordbyen. 7-åringen Jakob Prytz smilte og var fornøyd etter at en av lørdagens kamper var unnagjort.

– Det gikk bra fordi jeg tok mange fine slag og spark. Karate er gøy fordi jeg har så mange venner her. Jeg går på Kviltorp skole og begynte etter at vi fikk lapp med hjem om vi ville være med, sier Jakob.

Sjøl om Bjørn Olav Dalheim er eldre og lavere måtte han tåle å tape for klubbkompisen.

Satser på NM

– Jakob vant fordi han tok finere slag enn meg. Karate er artig fordi vi lærer så mye, sier åtteåringen som også er med på turning og håndball. Karate kan han trene tre kvelder i uka.

Ada Larsen Helset, Annabell Varhaugvik og Kethini Jenarthan er ikke redd for å sette seg store mål. Mot slutten av året reiser de til Stockholm og Europas største barnestevne. Neste års NM i barnekarate er også et mål de jobber mot.

– Da satser vi på lagkata. Det er en konkurranse der vi tre skal være lag hvor vi må gjennomføre et synkronisert mønster likt, sier de tre jentene som i helga konkurrerte både i kamp og mønster.