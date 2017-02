Mowinckel ville ha alt, endte med ingenting.

– Nei, dette ble absolutt ikke min dag, men jeg gjorde et ærlig forsøk. Det ble litt for mye feil hele veien ned, og jeg mistet all farten nederst i denne finaleomgangen, og da var det kjørt, sa Mowinckel til NTB.

Det var ikke mye som klaffet for henne i den avgjørende annenomgangen. Hun forklarte selv hvordan det var:

– Jeg ble også litt for sen i mellompartiet i denne annenomgangen. Det gjorde at jeg ble kjempende imot, og da gikk det mye tid. Innstillingen min var at det enten måtte ble alt eller ingenting. Nå endte det med ingenting, slo Molde-jenta fast.

Hun merket tidlig i annenomgangen at det begynte å gå på tvers. Det klarte hun ikke å rette på. Mowinckel kom seg aldri på rett spor, og da kunne ikke tiden ble bra nok.

– Det kan hende jeg ville litt for mye i den siste omgangen i dag, og at det resulterte i litt overspenning. Jeg gjorde det jeg kunne, men lyktes ikke, sa Ragnhild Mowinckel til NTB.