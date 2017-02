Hun ville egentlig begynne med undervannsrugby. Men nå tar Elvida (14) medalje etter medalje i svømming.

Molde: Elvida Fladset Hoel er kanskje byens fremst svømmetalent om dagen. Nylig kunne hun henge sin tolvte medalje på veggen, da hun tok sitt første KM-gull på et stevne i Brattvåg. Det var det første KM-gullet til Molde svømme- og livredningsklubb på flere år.

– Det er nok det beste jeg har gjort så langt. Det var utrolig artig, sier 14-åringen som tok gullmedaljen på 800 meter fri.

– Dette var Elvidas første medalje som eldre junior. Det er ikke hverdagskost at Molde SLK tar medaljer. Det har vært en god og stor klubb tidligere, og det er tilbake dit vi ønsker å komme, forteller trener Marius Eliassen.

Trives i bassenget

Elvida har tidligere spilt både fotball og håndball, men det er i det våte element hun trives aller best. Nå storkoser hun seg med svømmetreningen, selv om hun i utgangspunktet hadde mest lyst til å prøve en annen idrett.

– Jeg trives utrolig godt her. Planen var egentlig å begynne på undervannsrugby, siden jeg liker å svømme og holde på i vann. Men jeg fikk beskjed om at det var best å starte med svømming først. Siden har jeg bare holdt på med det, siden jeg syns det er så morsomt. Jeg vil bli så flink at jeg kan få være med i NM. OL er også en fjern drøm, sier hun.

Drømmer om OL

Elvida er del av den nye elitegruppa i svømmeklubben. Som oftest blir det seks treninger i uka i bassenget i Moldebadet, men hun insisterer på at hun ikke har blitt lei av svømminga.

– Jeg har dannet et eliteparti. Der er de ni mest ivrige svømmerne i klubben. De har som mål å konkurrere på et høyere nivå, og trener deretter. Det er bare et par uker siden vi startet opp med elitepartiet, sier Eliassen som har vært trener i klubben det siste halvannet året.

– Målet er å komme tilbake der klubben en gang var. Jeg håper å finne noen som kan fortsette å utvikle klubben og ta den videre den dagen jeg forsvinner. Vi har flere medlemmer nå enn på mange år. Klubben er i positiv vekst. Det går i riktig retning, mener han.

Til Spania på treningsleir

Nå trener utøverne til Rosesvøm, som går i Moldebadet 4.-5. mars. Til høsten har klubben planlagt en treningsleir til Spania for å bli enda bedre rustet til å nå nye mål.

– Til høsten skal vi til Calella utenfor Barcelona på treningsleir. Det blir stas. Det er bra for miljøet, og alle gleder seg skikkelig.