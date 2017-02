Ragnhild: – Godkjent!

Ragnhild Mowinckel gjorde det hun var god for. Hun lå på 9.-plass etter utfordelen av kombinasjonen i VM og endte på 10.-plass til slutt. – Godkjent, mente hun.

– Jeg synes vel at denne plasseringen er helt grei, for jeg føler ikke at slalåmformen er noe bedre enn den viste seg å være i dette rennet. Jeg forsøkte å kjøre på med alt jeg hadde, men jeg blir litt kastet rundt enkelte plasser, for jeg tenkte at det ikke skulle stå på innsatsen, sa Mowinckel til NTB.

Sveitserne Wendy Holdener og Michelle Gisin sikret dobbeltseier på hjemmebane. Fra Mowinckel som beste norske, og fram til vinneren skilte det 1,96 sekunder. Fram til østerrikske Michaela Kirchgasser på tredjeplass var avstanden 1,58 sekund.

For mye stakkato

Mowinckel mente selv at avstanden fram var litt for stor etter utfordelen, der hun ikke fikk full klaff, men hun ga det hun hadde i slalåm og var brukbart fornøyd.

– Jeg følte at jeg prøvde å gi gass, men så blir det litt for mye stakkato her og der. Jeg begynte å bukke litt med overkroppen som jeg kan ha en tendens til, når jeg ikke er helt over det, men det var vel en OK omgang, mente hun.

– Har du hatt mange dager på slalåmski i år?

– Jeg vet ikke om det er bra å si det, men dette var den aller første slalåmomgangen min i 2017. Maria (Tviberg) har flest av oss, og hun har seks, røpet Mowinckel til norske pressefolk.

– Hun mente det var ei typisk "gi gass-løype" de kjørte. Det ble litt sporete på toppen, så der var det litt vanskelig å finne rytmen. Men mot slutten fortalte hun at det bare var å henge med, så godt det lot seg gjøre.

– Det har vært en grei dag, egentlig. Jeg er ikke misfornøyd med topp ti. Det var en plass rundt der jeg hadde satset på, fortalte Mowinckel til NTB.

Nådde målet

Maria Therese Tviberg var fornøyd med å komme inn blant de 15 beste. Det ble 14.-plass til slutt, 2,39 sekunder bak vinneren.

– Jeg klarte å komme meg innenfor de 15 beste som var målet mitt. Etter en dårlig utfor for min del, der jeg var litt uheldig med lyset, hadde jeg ingenting å tape før slalåmen. Jeg bestemte meg derfor bare for å gå for det og gi alt. Jeg hadde jo ikke noe press på meg, og selv om jeg kanskje har litt mer inne, kan jeg ikke stå å klage når jeg blir nummer 14, sa Tviberg til NTB.

– Jeg er i definitivt fornøyd med slalåmomgangen. Jeg tar jo faktisk litt innpå dem som vinner. Etter bare seks dager på slalåmski i år, kan jeg liksom ikke si noe annet, la hun til.

Kristin Lysdahl kom inn til 17.-plassen, men forsvant fra målområdet før norske pressefolk fikk snakket med henne. Kristina Riis-Johannessen fikk et slag, mistet skien og kjørte ut i utfordelen, heldigvis uten å skade seg.

Det neste for kvinnealpinistene er utfor som går søndag.