Disse guttene har skrevet håndballhistorie

ELNESVÅGEN/MOLDE: I november klarte EOIL håndball G16, som første guttelag fra Fræna, å kvalifisere seg til den såkalte Bringserien. Laget kom på fjerdeplass i regionserien, og ble dermed ett av fem lag fra Region Nord som fikk plass i landsserien. Også Spjelkavik fra Sunnmøre kvalifiserte seg.

Miks fra Molde og Fræna

G16-laget til Elnesvågen er relativt nytt, og består både av MHK-spillere og EOIL-spillere.

– Guttene begynte å trene i lag i sommer. Det er kjempeartig å være første lag fra Elnesvågen som kvalifiserer seg til Bringserien. Til nå har vi spilt to knakende gode kamper på bortebane. Den ene tapte vi (Sverresborg), den andre vant vi (Glassverket), sier assistenttrener Bitte Hatle, som har trent Elnesvågen-guttene siden de gikk i førsteklasse.

Tropp med få spillere

I helga blir det trippelkamp når laget møter Bergen Vest, Drøbak/Frogn og Vang. Hovedtrener Tore Hjelseth har vært trener for MHK-guttene siden de startet, og spår tre tøffe kamper.

– Resultatmessig får det bli som det blir. Vi har ikke fokus på resultat. Det er bra å få måle seg opp mot noen av Norges beste guttespillere, sier Hjelseth, som lover at de skal bite fra seg: – Vi skal ikke bli enkle å slå. Utfordringen vår er at vi er litt få. Kun 15 spillere. Andre lag har opp mot 30. Vi går for å prestere best mulig, sier han.

Laget trener fire ganger i uka, to ganger i Molde, to i Elnesvågen, i tillegg til egentrening. Trenerne mener lagets fremste styrke er forsvarsspillet.

– Forsvaret er godt, og vi har gode målvakter. Ikke minst har laget 100 prosent innsats i bånn, sier Hjelseth.

Nådde sesongmålet

Truls Varhol og Jan Are Ulleland (begge 15) har spilt på EOIL håndball siden førsteklasse. Jan Are har vært innom Regional Landssamling (RLM). Truls er fortsatt på RLM, og blant 15 spillere som er tatt ut til å spille NM for bylaget til Region Nord på Hamar fra 17. februar.

– Det var et stort øyeblikk å kvalifisere seg til Bringserien. Det var målet for sesongen også. Vi er et helt nytt lag og har utviklet god team-spirit og samspill, sier Truls og Jan Are.

– Dere er gode?

– Du kan vel si det sånn. Vi er sammensveisa, sier Truls.

– Har det bydd på utfordringer å bygge et nytt lag sammen med spillere fra MHK?

– Nei, egentlig ikke. Det føles som vi har kjent hverandre hele tiden, sier Truls.

De lokale G16-kampene i Frænahallen spilles slik: Lørdag kl. 12: Elnesvågen-Vang. Lørdag kl. 18: Elnesvågen- Drøbak/Frogn. Søndag kl. 11.30: Elnesvågen-Bergen Vest.

MHK-jentene i Idrettens Hus

Molde HKs J16-lag, som er et samarbeid med Elnesvågen, spiller sine kamper i Idrettens Hus: Lørdag: Molde - Hundvåg (12) og Storhamar - Molde (18). Søndag: Molde - Haslum (11.30). Fjerde og siste runde spilles i Oslo fra 31. mars til 2. april