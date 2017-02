Snøkanonene redder skiskytternes storhelg

MOIs landsdelsmesterskap i skiskyting har vært i fare på grunn av manglende snøfall og dårlige forhold. Nå er det besluttet at arrangementet går som planlagt kommende helg. Både flytting til reservearena og avlysing var reelle alternativer fram til mandag.

– Etter en spennende periode med stor usikkerhet er snøproduksjonen i gang, vi er trygge på at vi får løypene klare til helga. Nå samler vi snøen i hauger og planlegger utkjøring med hjullastere og lastebiler i slutten av uka, sier rennleder Kjell Arne Nygård i Molde og Omegn IF.

De to siste nettene har ildsjelene produsert snø på nattestid. De neste døgnene er det meldt om enda lavere temperaturer.

– Vi kan produsere i tre-fire minusgrader som nå, men skikkelig effekt får vi først når det er 6-7 minus. Og det er det meldt de kommende nettene. Du har ingen garantier når det gjelder været, men hvis meldingene stemmer blir mesterskapet gjennomført, sier Nygård.

Landsdelsmesterskapet samler de beste utøverne i Midt-Norge. Arrangørene håper på minst 150 deltakere i alderen 10-20 år fra Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene.

– Vi hadde et håp om å nærme oss 200 deltakere, men usikkerheten har nok gjort at noen har latt være å melde seg på. For øyeblikket har vi 130 og vi er fornøyd hvis det blir 150, sier rennlederen.

Det konkurreres i normaldistanse lørdag og sprint søndag. Totalt skal 90 funksjonærer i aksjon.

– Vi har bare rundt 30 aktive medlemmer, så vi er avhengige av god hjelp utenfra. Vi har funksjonærer fra andre grener, MOI-veteraner og folk fra Stadions venner. Dugnadsånden lever godt i Molde, sier Nygård.

Landsdelsmesterskapet blir tidenes største skiskytterarrangementet i Møre og Romsdal.