Kaster seg over ny sport

Casting er et uttrykk de fleste forbinder med rollebesetning i teater eller film. Men casting er også en sportsgren som springer ut fra sportsfiske. Øvelsene består i presisjonskasting på blink eller å kaste lengst mulig. Uten krok, men ellers med omtrent samme utstyr som ved vanlig fiske.

Interessert i teknikken

Etter jul startet initiativtaker Molde jeger- og fiskerforening (Molde JFF) opp casting sammen med Fræna jeger- og fiskerforening (Fræna JFF).

– Konkurransene er på flatmark eller på vann, med enhånds- eller tohåndsstenger og med flue eller kasteplugg, forteller ungdomskontakt Ole Johnny Jensen i Molde JFF.

Erik Nerland fra Nesset ble raskt hekta på sporten.

– Jeg har drevet med sportsfiske så lenge jeg kan huske, men har blitt mer og mer interessert i det tekniske rundt kastingen. Nå er det mer casting enn fisking, sier Nerland, som har drevet mye fiske i Eira og andre steder i distriktet.

– Å fiske er veldig spennende. Men det handler også om alt rundt fisket. Det er en veldig fin kultur. Castinga tar alt dette et nivå lenger, sier han.

Tørrtrening

For sportsfiskere gir idretten god trening i å få agnet riktig plassert. Fluene er hvite, røde eller gule, for at de lett skal synes på blinkene, ifølge Randulf Tverfjell, leder av fiskeutvalget i både Molde JFF og Møre og Romsdal JFF.

Norge er en habil casting-nasjon, med en høg kvinneandel på toppen i internasjonale konkurranser.

– Hadde casting vært OL-gren, ville medaljestatistikken til Norge gått i været, sier Jensen, som initierte casting for å ha et nytt tilbud til ungdom.

– Ungdom vil ikke binde flue, dra på fisketur og grille. Derfor måtte vi finne på noe nytt. Det vi ser er imidlertid at dette var interessant for alle aldersgrupper. I dag har vi tre ungdommer av i alt ti. Dessverre er ingen av dem kvinner. Men idretten passer for alle, både rullestolbrukere, unge og gamle, med og uten kondis.

Profilerte trenere

4. mars er det samling med caster Jarle Strandberg fra Norges Castingforbund i Kleivehallen.

– Dette er åpent og gratis for alle medlemmer. Det blir kurs i lengdekast, men blir det dårlig vær tar vi presisjonskurs innendørs. Etterpå vil vi ha treninger annenhver uke i Nessethallen og Kleivehallen. Svensk verdensmester Tellis Katsogiannos kommer for å instruere oss i påska i Nessethallen. Stener Skogmo, en av de høyest utdannete trenerne i Europa, til å holde kurs i slutten av april, forteller Ole Johnny Jensen.