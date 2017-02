Her tennes NM-håpet

Mildvær og lite snø har gjort skiforholdene på Skaret svært dårlige. Om noen uker skal junior-NM i hopp og kombinert i utgangspunktet arrangeres der, men snøforholdene har gjort at mesterskapet står i fare for å bli avlyst.

Det samme gjelder landsdelsmesterskapet i skiskyting, som skal være på Skaret skisenter om halvannen uke.

Trenger mer kulde

Men den kalde lufta gir nå håp for at begge mesterskapene skal kunne arrangeres. På Skaret skisenter har snøkanonene vært i full sving siden tirsdag ettermiddag. Men snøproduksjonen må holdes i gang lenge før Skaret er klar for å huse noe mesterskap, ifølge Helge Bjørsvik i Skaret skisenter.

– Det er fortsatt litt for varmt. Det skulle vært enda litt kaldere. Vi er i det nedre sjiktet for å kunne produsere snø, sier Bjørsvik til Rbnett.

Han legger til at det fortsatt er mulig å gå på ski i Kordalen, men at det på stadion fortsatt er for lite snø.

Brukbare værutsikter

Ifølge yr.no vil det imidlertid bli noe kaldere utover neste uke. Og det er nettopp en uke Bjørsvik mener han trenger for å kunne lage ”mesterskapsforhold” på Skaret.

– Det hjelper ikke med noen timer med snøproduksjon. Man trenger bortimot ei uke med produksjon og utkjøring. Så vi får bare vente og se på værmeldingene. Vi krysser fingrene, sier Bjørsvik.