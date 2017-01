Toppkampen i håndball skal spilles

Håndballforbundet har i dag bestemt at toppkampen i 1. divisjon mellom Molde og Fredrikstad skal spilles på et seinere tidspunkt. Det ble vurdert om Molde skulle tilkjennes poengene ettersom Fredrikstad ikke klarte å komme fram til Molde i tide. Flyet deres måtte gjøre vendereis i snøværet i Molde.

I konklusjonen skriver forbundet blant annet:

«NHF mener at Fredrikstad BK har lagt inn de marginer som var forsvarlig ved tilreise og retur samme dag, ved å velge første mulige avgang til kamp og siste mulige avgang til retur. Fredrikstad BK har også redegjort for at klubben innen rimelighet sjekket alternative ruter og muligheter. Avgjørelsen om å avbryte reisen ble tatt når siste retur ikke lengre var mulig å nå. Dette er i henhold til hva som er kravet til klubbene i 1. divisjon etter gjeldende bestemmelser og praksis.

NHF har etter en helhetsvurdering kommet frem til at kampen settes opp på nytt. Kamptidspunkt berammes, etter avtale mellom klubbene. Kampen skal søkes spilt så raskt som mulig, mens aller siste frist er innen 8.4.2017. »

Saka oppdateres.