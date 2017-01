...og det vil også Kristiansund-treneren

Kristiansund-trener Christian Michelsen mener Ole Gunnar Solskjær er en perfekt løsning for Norge.

- Han har en spillerkarriere få kan måle seg med og ledet Molde til klubbens første seriegull som trener. Jeg ser ingen bedre kandidater, sier Michelsen til NTB.

Han har selv spilt med Solskjær i Clausenengen (2. divisjon) og bruker den tidligere Manchester United-proffen som læremester.

- Han vil skape positivitet rundt Norge igjen. Han er et samlingspunkt, et samlende vesen som er veldig flink med mennesker. Ole Gunnar har alle forutsetninger for å lykkes. Men jeg vet at Molde er veldig glad i ham. Det blir ikke lett å lokke ham fra Molde, påpeker Michelsen.

Hylles for sunne verdier

KBK-treneren trekker spesielt fram Solskjærs verdier når det norske landslaget skal bygges opp igjen etter noen tunge år under Per-Mathias Høgmo.

- Nå kan ikke en trener gjøre jobben alene, men han vil samle nasjonen. Ole Gunnar er godt likt overalt. Han har sunne verdier, og de verdiene går hjem i Norge, sier Michelsen.

- Ole Gunnar er et stort forbilde for meg både som spiller og trener. Jeg bruker ham ofte som rådgiver og får mange tips, lyder rosen fra Solskjærs tidligere lagkamerat i Clausenengen.

Vil bli sett opp til av spillerne

- Hvor viktig er spillererfaringen når en landslagssjef skal ansettes?

- Den erfaringen i Manchester United, hvor han spilte under den beste manageren (Alex Ferguson) i en årrekke er nær unik erfaring her hjemme. Det han har opplevd som spiller er veldig viktig, han er en spillerne vil se opp til, sier Michelsen.

Ståle Solbakken har takket nei til å ta over Norge. Heller ikke Bob Bradley ser ut til å havne på Ullevaal. Dagbladet meldte onsdag at NFF nå har siktet seg inn mot Solskjær.

Norge møter Nord-Irland i VM-kvalifiseringen 26. mars.