Kind Bendiksen angrer ikke på klubbvalgene

Kind Bendiksen ble spådd en lysende fotballframtid da han gikk fra Tromsø til Molde i 2014.

– En fantastisk type som vil ta nye steg og samtidig forsterke laget, sa daværende MFK-trener Tor Ole Skullerud den gang.

Siden har det gått opp og ned for midtbanemannen. Kind Bendiksen klarte ikke å spille seg til fast plass i Molde, noe som førte til et låneopphold i Elfsborg i fjor. Heller ikke hos svenskene ble det full klaff. Det endte med ni innhopp i Allsvenskan. Han var også på lån i gamleklubben TIL høsten 2015.

– Jeg kommer aldri til å tenke tilbake på noe med anger. Avgjørelsen om å gå til Molde og senere Elfsborg var begge godt gjennomtenkt. Jeg så på både plusser og minuser. Jeg står for det, sier Kind Bendiksen til NTB.

Bohinen-ros

Før jul bekreftet den nyopprykkede eliteserieklubben Sandefjord at Kind Bendiksen hadde skrevet under.

– Thomas har stor arbeidskapasitet, dekker store områder og er en god pasningsspiller. Han har også en sterk vinnervilje, og han er i sin beste alder, sa hovedtrener Lars Bohinen.

– Jeg kom hit for noen uker siden, og jeg gleder meg veldig til å komme i gang med treningskamper og selve eliteseriesesongen. Både spillergruppen og trenerteamet i Sandefjord har ambisjoner. Jeg føler at jeg kan passe godt inn her. Det ser veldig bra ut så langt, sier Kind Bendiksen.

Han har vært innom en rekke klubber i sin karriere. Harstad, Glasgow Rangers, Tromsø, Molde, Elfsborg og nå Sandefjord.

– En ung fotballnomade?

– Ja, jeg har i hvert fall med meg mye erfaring fra ulike miljøer og kulturer. Jeg har hele tiden ønsket å lære og oppleve så mye som mulig, svarer 27-åringen.

Ordknapp om ambisjonen

Kind Bendiksen ønsker ikke å gå inn på hva som er Sandefjords ambisjon i eliteserien i 2017.

– Er målet å unngå nedrykk, eller sikter dere høyere?

– Vi velger å ikke snakke om nedrykk. Når man skal bli enig om målsetting, mener jeg nedrykk er et for negativt uttrykk. Vi ønsker å være offensive i tankegangen, svarer han.

Kind Bendiksen, som har to landskamper for Norge, vil heller ikke si for mye om egne mål i 2017.

– Jeg føler ikke dette er tiden for å snakke for mye, men jeg har fortsatt ambisjoner som fotballspiller. Det har blitt for få kamper på meg de siste par årene, men nå skal jeg jobbe hardt for å lykkes her. Jeg har tatt med meg mye bra erfaring og læring fra tiden i Molde og Elfsborg. Jeg har kommet styrket ut av det, mener han.

– Unorsk

Kind Bendiksen ser fram til å lære av Lars Bohinen, en trener som har prøvd å hente 27-åringen tidligere.

– Han er en trener jeg har hatt lyst til å spille for. Både formasjonen og fotballfilosofien hans virker spennende. Han er litt unorsk i stilen, sier harstadværingen.

– Har dere snakket om din rolle i laget denne sesongen?

– Jeg mener jeg kan bekle flere roller på midten, svarer Kind Bendiksen, som nylig viste at den fysiske formen er lovende.

– Jeg vant en "yoyo"-test (løpetest) på trening, ja. Som midtbanespiller skal man jo ha et bra fysisk grunnlag, sier Kind Bendiksen.

Sandefjords nettsted forklarer testen slik: "Spillerne løper 20 meter, vender og løper tilbake igjen. De har ti sekunders hvile før neste løp, som blir med et stadig økende tempo."