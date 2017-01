– Vi prøvde alt for å komme oss til Molde

Håndballforbundet skal avgjøre om toppkampen i 1. divisjon mellom Molde og Fredrikstad skal spilles – eller om Molde HK skal tilkjennes poengene. Bortelaget klarte aldri å komme seg til Molde da flyet måtte gjøre vendereis i snøbygene søndag. Fredrikstad-ledelsen er sikre på at kampen vil bli spilt.

Ifølge lokalavisa Fredriksstad Blad var FBK i tett dialog med forbundet mandag.

– Vi har gjort alt det vi kan. Neste fly til Molde med Norwegian hadde avreise 22.00. Vi sjekket også med SAS, men heller ikke de kunne garanterte for at man klarte å lande i Molde. Vi sjekket også mulighetene for å fly til Kristiansund og ta buss derfra, men også det ville blitt umulig ettersom vi da ikke hadde rukket å komme oss hjem samme dag, sier styreleder Bjørn Hansen til Fredriksstad Blad.

Begge lagene har fått e-post fra forbundet der de blir bedt om å avgi rapport. Ifølge regelverket skal klubbene gardere seg mot eventuelle forsinkelser.

– Været får vi ikke gjort noe med, så jeg tror vi skal til Molde seinere i sesongen for å spille kampen. Vi har fått frist til tirsdag kl. 12 fra forbundet for å gi vår versjon av saka, sier Hansen som legger til at det i 1. divisjon ikke er noe krav til at gjestende lag må overnatte etter kamp.