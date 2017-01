MHK-kampen avlyst

Søndag skulle serieleder Fredrikstad i utgangspunktet gjeste MHK Elite og Idrettens Hus. Men flyet laget fra plankebyen skulle komme med, måtte snu og returnere til Oslo. Snøværet i Molde har skapt problemer, og gjort landingsforholdene vanskelige.

– Vi har fått beskjed om at Fredrikstad ikke kommer. Deres fly skulle egentlig lande her klokka 15.00 i dag, men flyet måtte snu og returnere til Oslo, forteller styreleder i MHK Elite Per Gjerde.

– Utrolig kjedelig

MHK Elite hadde håpet på en god ramme rundt toppkampen, og Møller Bil skulle sponse gratis inngang på alle fremmøtte. Slik blir det altså ikke.

– Det er jo utrolig kjedelig. Vi hadde håpet på mye folk, og en herlig ramme rundt kampen med gratis inngang til alle, sier Gjerde som sier de prøvde å få Fredrikstad til å komme seinere i kveld.

– Vi foreslo at de kunne reise med et seinere fly, slik at vi fikk spilt kampen i kveld. Men de tok avgjørelsen og reiste tilbake til Fredrikstad. Det er egentlig det eneste vi vet så langt, sier Gjerde.

Kan få poengene?

Om kampen blir spilt på et seinere tidspunkt, eller om MHK Elite får tildelt seieren er ennå uklart.

– Regelverket er at man skal møte til kamp, og sikre seg mot eventuelle forsinkelser. Så det blir nok en diskusjon rundt det. Så langt har ikke vi snakket om det i alle fall, sier Gjerde.