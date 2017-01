Nå skal Gossen teste fotballfritidsordning

– Vi ser at barna i denne aldersgruppen har få aktivitetstilbud, og etter suksessen med fotballskole i høst, vil vi prøve ut denne ordningen, forteller daglig leder Torstein Jelsa Larsen i Gossen Idrettslag.

Avslutter påmeldingen

I disse dager avsluttes påmeldingen til den første fotballfritidsordningen på øya. Tidligere i uka var det 12 påmeldte.

– Vi vet det kommer flere og anslår at det vil bli nærmere 20 som blir med. Vi starter litt forsiktig, med tilbud hver tirsdag etter skoletid. Da vil det bli halvannen time med trening, med fokus på fotball, styrke, koordinasjon og masse leik. Forfriskninger blir det også undervegs, forteller Jelsa Larsen, som blir en av flere instruktører.

– Vi håper å få med noen av 10. klassingene også, for å inspirere dem til å bli trenere. Vi har hatt et tett samarbeid med skolen på Gossen, i tillegg til Flyktningetjenesten, for å få med innflyttere, uansett hvor de kommer fra, forteller han.

Bolyst, fellesskapsfølelse –idrettslaget vil skape mer positiv energi med fritidstilbudet.

Populær fotballskole

– Vi arrangerte vår første fotballskole i høst og det ble en suksess, med mange gode tilbakemeldinger. Spesielt kjekt var det å kunne bruke dyktige lokale talenter som instruktører. Klara Sporsem (Øvrevoll Hosle), Maja Sporsem (MFK) og Emil Breivik (MFK) er gode rollemodeller for lokal ungdom. Og opplegget på fritidsordningen blir ikke så ulikt det vi brukte på fotballskolen. Tilbudet koster ikke mye og er ikke ment å være noe idrettslaget skal tjene penger på, forteller Torstein Jelsa Larsen.

Kan utvide ordningen

Både MFK og Træff har tilbud om fotballfritidsordning i mer omfattende grad. På Gossen innebærer tilbudet én dag i uken, frem til sommerferien.

– Vi følger skoleruta og har fritidsordningen hver tirsdag etter skoletid. Så må vi evaluere etter hvert. Skulle det vise seg at behovet er større, må vi se på om vi eventuelt skal utvide etter hvert, sier Jelsa Larsen.